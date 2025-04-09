Сутки удерживали в аэропорту: во Франции "тепло" встретили российскую дипломатку

Официально в Париже пока это не комментировали

Москва выразила жесткий протест Франции из-за инцидента в аэропорту имени Шарля де Голля, где 6 апреля задержали сотрудницу российского МИД, направлявшуюся на заседание ЮНЕСКО. Ее содержали в пограничной зоне почти сутки, конфисковали телефон и ноутбук, несмотря на наличие визы.

Об этом сообщили в МИДе РФ и подтвердили источники Le Figaro. Как заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова, дипломатка направлялась на 222-ю сессию Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже, но была задержана без объяснений, а ее личную технику изъяли. Посольство России в Париже сразу направило ноту протеста, а для пояснений в МИД РФ вызвали заместителя французского посла в Москве Захари Гросса.

"Мы не намерены оставлять ситуацию без последствий", — заявила Захарова. Она обвинила Францию в систематических злоупотреблениях – лишении виз, задержках с их выдачей, а также нарушении соглашения 1954 года о привилегиях делегаций при ЮНЕСКО. Москва призвала секретариат организации "положить конец дискриминационной практике".

Кремль также высказался по этому поводу. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Парижа "недопустимыми" и "еще больше обостряющими и без того испорченные двусторонние отношения".

Этот эпизод стал очередным проявлением напряжения между Россией и Францией. После вторжения РФ в Украину Париж выслал 41 российского дипломата, а Москва в ответ — 34 французских. В январе 2025-го Россия вызвала тогдашнего посла Франции Пьера Леви из-за подписания соглашения о безопасности с Украиной, а президент Эммануэль Макрон назвал Россию "постоянной угрозой" и Путина — "ревизионистом".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия обвиняет Украину в якобы нарушении инициативы США о ненанесении ударов по энергетическим объектам. Кремль грозится нанести ответные "симметричные удары".