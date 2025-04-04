Какие компании США первыми могут вернуться в Россию? Версия искусственного интеллекта

Нейросеть назвала возможные препятствия для этого, среди них война в Украине

Кирилл Дмитриев, уполномоченный главы РФ Владимира Путина по международному сотрудничеству, сделал заявление о том, что "видит большое желание американских компаний" вернуться на российский рынок. Но бизнесу позволят зайти только туда, "где это будет полезно России и где это одобрит власть".

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, какая вероятность того, что американские компании могут вернуться на рынок России. Нейросеть назвала 4 причины, почему это может произойти.

Первый визит и желание наладить отношения

Grok пишет, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, являются ключевой фигурой в продвижении интересов России на международном уровне. После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году это был первый визит российского чиновника в США, который свидетельствует о попытке Кремля наладить диалог с новым президентом США и его администрацией. Однако, как отметил искусственный интеллект, его слова могут быть частью более широкой стратегии "мягкой силы" или пропаганды, направленной на демонстрацию "нормализации" отношений с Западом.

Санкционный и геополитический фон

С 2022 года Соединенные Штаты Америки применили беспрецедентные ограничения против России, включая ограничения для функционирования американских предприятий на российском пространстве. Многие крупные компании (скажем, McDonald’s, Coca-Cola, Apple) ушли из России, и понесли ощутимый финансовый ущерб. Искусственный интеллект добавляет, что хотя администрация Трампа, которая начала свою работу в 2025 году, возможно, захочет пересмотреть санкционную политику (особенно если это будет связано с давлением на Россию и Украину ради завершения войны), Grok обратил внимание и на то, что полное снятие санкций выглядит маловероятным без существенных. Временная отмена санкций персонально для Дмитриева для его путешествия в США является исключением, а не практикой, не гарантирующей кардинальных изменений в политике.

Российский рынок экономически привлекателен

Российский рынок, несмотря на введенные ограничения, все еще может быть привлекателен с точки зрения экономики, учитывая доступ к ресурсам (скажем, редкоземельные металлы, о которых упоминал ранее Дмитриев), и большое количество потребителей, проанализировала нейросеть. Однако, начиная с 2022 года, многие ниши, ранее находившиеся под контролем западных компаний, заняли местные или китайские предприятия. Если американские компании решат вернуться, это означает конкуренцию с новыми участниками, а также потребность в больших финансовых вливаниях для восстановления инфраструктуры и восстановления цепочек поставок. Все это делает маловероятным массовый возврат в ближайшем будущем.

Скептицизм по поводу заявления

Заявление Дмитриева вполне может быть преувеличением или попыткой показать то, чего он желает. Без наличия конкретных подтверждений (например, официальных обращений американских корпораций или соглашений, подписанных во время встреч), его слова выглядят как политическое выражение, а не отражение реальной ситуации. Американский бизнес, видимо, ожидает четких знаков от команды Трампа по поводу санкций и стабильности в России, а не спешит возвращаться на рынок, который остается опасным из-за войны и репутационных рисков.

Нейросеть также акцентировала, что утверждение Дмитриева выглядит отчасти вероятным в том смысле, что некоторые компании могут рассматривать возможность возвращения, особенно на фоне изменений в политике США. Однако без официального ослабления санкций и приведения конкретных примеров такое желание остается гипотетическим и, скорее всего, преувеличенным для создания позитивного имиджа России.

Какие компании могли бы зайти в Россию первыми — версия нейросети

Искусственный интеллект добавляет, что заявление Дмитриева имеет определенную почву и санкционная политика США может быть смягчена. Grok спрогнозировал, какие секторы и компании потенциально первыми вернутся на российский рынок.

Энергетические компании

ExxonMobil : Нейросеть пишет, что эта компания имеет историю сотрудничества с Россией (например, проекты в Арктике с "Роснефтью" до 2014 года). Если Трамп и Путин договорятся об общих проектах в энергетике или добыче редкоземельных металлов, "ExxonMobil может стать пионером" благодаря своему опыту и интересу к российским ресурсам, подчеркнул искусственный интеллект.

Chevron: Еще одна энергетическая компания, которую назвал Grok. Чат предполагает, что оно может быть заинтересовано в доступе к сырью, особенно если санкции на экспорт энергоносителей ослабят.

Технологические компании

Tesla: Илон Маск, влиятельный в администрации Трампа, ранее демонстрировал интерес российскими технологиями и ресурсами, в частности никелем, необходимым для аккумуляторов. По данным нейросети, Дмитриев якобы еще в феврале 2025 года, обращался в Маску с предложениями по сотрудничеству, а это может побудить Tesla рассмотреть возможность открытия производства или партнерства на территории России.

Apple: Уход Apple с российского рынка в 2022 году имел символическое значение, однако потребность в их продуктах сохранилась. Возврат может произойти из-за возобновления реализации через посреднические структуры.

Потребительские бренды

Coca-Cola: Фирма передала свои активы на территории России местным контрагентам, однако бренд все еще узнаваем. Искусственный интеллект пишет, что возобновление деятельности возможно из-за рефранчайзинга или прямых инвестиций, когда рыночная ситуация нормализуется.

PepsiCo: По аналогии с Coca-Cola, PepsiCo также имеет длительный опыт присутствия в России и может вернуться, если риски от санкций уменьшатся, добавляет нейросеть.

Финансовые и инвестиционные компании

Goldman Sachs: Дмитриев сам раньше работал в Goldman Sachs в 1990-х, а это, как пишет нейросеть, может лоббировать возврат финансовых гигантов для инвестирования в российские проекты.

Blackstone: Фонд может заинтересоваться недооцененными активами в России, если геополитическая ситуация улучшится.

Фармацевтические компании

Pfizer: По данным нейросети, российский рынок лекарства остается значительным, и фармацевтические компании могут вернуться для возобновления поставок, особенно если санкции на медицинские товары будут сняты.

Прогноз и препятствия

Grok пишет, что возвращение американских компаний в 2025 году, как прогнозировал Дмитриев ранее, возможно только при быстром ослаблении санкций и прекращении войны в Украине. Без этого процесс затянется на годы.

По версии нейросети могут возникнуть препятствия такие, как репутационные риски, конкуренция с китайскими компаниями, нестабильность российской экономики и отсутствие гарантий безопасности инвестиций будут сдерживать бизнес.

Кто может вернуться первым на рынок? Искусственный интеллект пишет, что вернутся компании, связанные с ресурсами (энергетика, технологии), где у России есть уникальное предложение, а не потребительские бренды, которые больше зависят от общественного мнения.

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