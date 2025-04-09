Россия против любых миротворческих миссий на территории Украины

Россия угрожает прямым военным столкновением с НАТО в случае появления миротворцев в Украине. В Москве заявили, что не признают никакие иностранные миссии на украинской территории, независимо от их названий и мандатов.

Кремль считает такое присутствие прямой угрозой своей безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, сообщают российские СМИ.

По словам Захаровой, любое иностранное военное присутствие на территории Украины будет воспринято Россией как прямая угроза.

"Хотели бы напомнить, что любое иностранное присутствие в Украине независимо от флага, вывесок, декларируемых мандатов будет рассматриваться РФ как угроза безопасности нашей стране", – приводят слова Захаровой российские СМИ.

Представитель МИД РФ также заявила, что Украина якобы ожидает от европейских партнеров отправки войск, что "на практике будет означать вступление соответствующих стран в конфликт на стороне "киевского режима".

Напомним, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина уже ведет переговоры с Британией и Францией о возможном размещении иностранного контингента. Однако он предостерег, что такой шаг, несмотря на очевидные преимущества, может привести к частичной потере Украиной контроля над военными решениями.

Между тем, стало известно, что 10 апреля в Брюсселе состоится следующая встреча стран "Коалиции желающих", целью которой является обеспечение длительного мира в Украине. Заседание запланировано за день до "Рамштайна". Такую информацию обнародовали британские чиновники после встречи военного руководства Великобритании и Франции с президентом Зеленским.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии сказали, от чего зависит отправка их миротворцев в Украину. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.