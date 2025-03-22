У Лаврова снова выступили с тирадой в адрес Украины и пригрозили "симметричным ответом"

Киев обвиняют в нарушении договоренностей

Россия обвиняет Украину в нарушении инициативы США о не нанесении ударов по энергетическим объектам. Кремль грозится нанести ответные симметричные удары.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. По ее словам, Украина якобы ударила по нефтебазе на Кубани и газоизлучающей станции на Курщине.

"Несмотря на инициированную США договоренность о не нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры которую Киев, якобы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются", — заявила Захарова.

Она говорит, что 19 марта была атакована нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. В этих атаках Кремль обвиняет Украину, подчеркивая, что такими "проделками Киев снова демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к достижению мира".

"Четко предупреждаем, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право ответа, в том числе симметричного", — подчеркнула Захарова.

Напомним, что в ночь на 22 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". Взрывы раздались в нескольких городах. В Запорожье в результате атаки погибли три человека, из которых один ребенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сделал важное заявление о перемирии в Украине и не только.