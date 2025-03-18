Украина согласна на прекращение ударов по энергетике, но не будет исполнять все требования Путина

В Украине готовы к прекращению обстрелов энергетической инфраструктуры

Украина готова поддержать предложение о прекращении ударов по объектам энергетики, о котором договорились президент США Дональд Трамп и Владимир Путин. При этом на Банковой пока не знают итогов переговоров.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит Суспільне.

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что Украина и Россия действительно могут договориться о прекращении обмена ударами при посредничестве США. Однако он добавил, что если Москва нарушит договоренность, то Киев ответит тем же.

Он отметил, что сейчас Путин хочет провести ряд наступательных действий на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях, а также на востоке Украины, чтобы усилить давление и продолжать выдвигать свои ультиматумы.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин", — добавил Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что в заявлениях Путина прозвучали требования ослабить ВСУ, но Украина на это не пойдет. При этом он отметил, что готов обсуждать любые предложения, которые приведут к длительному и прочному миру.

Как сообщалось ранее, Трамп и Путин говорили почти 2,5 часа. Россия по итогу отказалась от введения 30-дневного режима полного прекращения огня, но вместо этого согласилась остановить удары дальнобойным оружием по энергетическим объектам Украины. Кроме того, сообщалось, что они обсудили некоторые технические аспекты имплементации прекращения огня в Черном море.

Примечательно то, что с подобными предложениями команда Украины приезжала на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию.