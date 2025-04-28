Путин официально признал участие КНДР в войне против Украины: эксперт рассказал, почему он на это пошел

Речь может идти о сотнях тысяч солдат армии КНДР.

Россия официально признала участие армии КНДР в войне против Украины. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за участие в операции в Курской области и заявил, что они "с честью и доблестью выполнили свой долг" и "защищали Родину как собственную".

Политолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" отметил, что такое развитие событий было прогнозировано. По его словам, Россия так или иначе признала бы факт вовлечения военных из КНДР, поскольку уже накопилось большое количество соответствующих показаний.

Кроме того, Голобуцкий подчеркнул, что Северная Корея делает таким образом серьезную политическую заявку: государство-аутсайдер мировой политики принимает участие в крупнейшем вооруженном конфликте последних 80-90 лет.

Политолог также отметил, что ситуация выгодна и для Китая, который оказывает значительное влияние как на Россию, так и на Северную Корею. В то же время, отдельную роль играет и президент США Дональд Трамп, который стремится продемонстрировать быстрые успехи на международной арене в первые сто дней своего второго срока, поэтому готов договариваться, в том числе с Россией и КНДР.

Эксперт также отметил, что Кремль стремится избежать проведения новой большой мобилизации внутри страны, ведь даже в 2022 году ее проведение сопровождалось значительными трудностями для авторитарной системы. Путин же демонстрирует наличие внешнего военного ресурса в виде северокорейских подразделений.

"Путин видит, что постоянно звучит в западной прессе одна из причин того, что он может пойти на мирные переговоры – его нежелание проводить мобилизацию в стране. (…) Пример 2022 года показал, как трудно даже такой авторитарной системе делать мобилизацию. Он отвечает на этот вопрос — не буду я никакую мобилизацию проводить. У меня есть такой ресурс. Может идти речь о сотнях тысяч военнослужащих корейских", – отметил политолог.

Алексей Голобуцкий

По словам Голобуцкого, Путин также может использовать присутствие военных КНДР для внутренней пропаганды – в частности привлечь их к параду 9 мая в Москве.

Ранее Телеграф писал, что в течение полугода Россия пыталась отрицать участие военных армии КНДР в боевых действиях против Украины. Лишь в конце апреля одним из первых официально эту информацию подтвердил начальник российского генштаба Валерий Герасимов.