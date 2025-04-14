В России пытаются скрыть правду о пленных корейцах, но неуклюже и поздно

Первые сообщения о взятии солдат КНДР в плен появились еще в январе 2025 года

Россия пытается скрыть факт участия военных КНДР, удаляя данные о пленных северокорейских солдатах. Так, было запрещено 16 постов в пропагандистских медиа.

Об этом сообщают РосСМИ. Приказ о запрете принял Благовещенский городской суд.

Согласно документу, указанные в нем медиа должны удалить 16 постов, в которых речь шла о солдатах КНДР. В частности, попавших в плен ВСУ. Требование о запрете в суд направила военная прокуратура России.

Заявление прокуратуры касалось как сообщений украинских телеграмм-каналов (в них говорилось, что в плен попали солдаты КНДР), так и российских провоенных пропагандистских каналов (в них пленных называли тувинцами).

Отметим, что первые сообщения о взятии в плен Силам обороны Украины солдат КНДР появились в январе 2025 года. Фактически в сети информация об этом распространяется уже 3 месяца, а Россия только сейчас начинает "заметать следы".

К тому же, северокорейские солдаты, которых удалось взять в плен, думали, что воюют с солдатами Южной Кореи. В этом их уверяли агенты безопасности КНДР.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале апреля ВСУ взяли в плен испуганных китайцев. Они воевали на стороне России.