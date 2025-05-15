Трамп заставит Путина приехать на переговоры с Зеленским? Он даже назвал дату

Трамп заявил о готовности поехать в Турцию

В четверг состоятся переговоры Украины и России в Стамбуле. Владимир Путин на них не явился, а отправил четырех игроков не самого высокого эшелона власти. В украинской делегации, кроме президента Владимира Зеленского, министр обороны, министр иностранных дел. Присоединиться к диалогу может и Дональд Трамп, правда, не в четверг, 15 мая.

"Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это будет уместно для украино-российских переговоров", — цитирует президента США Clash Report. Трамп по-прежнему не исключал такой возможности. Однако предварительно планировался визит спецпредставителей Белого дома Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Ранее сообщалось, что Трамп планировал приехать, чтобы встретиться с обоими президентами. Он также заявил, что связывает неявку Путина с тем, что не приехал сам.

Напомним, что Владимир Зеленский высказался решительно относительно того, что хочет встретиться именно с российским президентом. То, что тот не приехал, разрушает российскую пропаганду по поводу того, что Украина не готова к диалогу, утверждает глава ГУР Кирилл Буданов. Андрей Ермак, также присутствовавший на переговорах, ранее отмечал, что неявка Путина подчеркнет, что он не хочет заканчивать войну.

"Телеграф" рассказывал, что именно Путин предложил провести переговоры. Трамп идею поддержал. Но когда Зеленский выразил готовность к открытому диалогу, Россия дала заднюю.