Переговоры в Стамбуле не сработают — Чалый назвал главную причину

Чалый назвал способы заставить Россию к миру

Переговоры между украинским президентом Владимиром Зеленским и представителями Кремля, которые могут пройти 15 мая в Стамбуле, не принесут результатов. Нынешняя ситуация абсолютно не готова к реальному мирному процессу, поскольку Россия не заинтересована в прекращении войны, а баланс сил остается именно на ее стороне.

Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Espeso TV. Дипломат убежден, что в РФ и дальше верят в свое превосходство на поле боя, в том числе на суше. Кроме того, продолжаются контакты Москвы с новой администрацией США – в частности, с окружением Дональда Трампа.

Однако таких диалогов между Киевом и Вашингтоном, как понимает Чалый, пока нет. На этом фоне любые попытки должности за стол переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, по словам дипломата, либо провалятся по неявке самого российского президента, либо будут сведены к попыткам делегации РФ навязать Украине неприемлемые условия.

"При любом развитии событий я не ожидаю, что это может привести к переговорам о мире. Это еще не готовая ситуация для того. Чтобы она была готова, нужно усилить санкции против России, второе – нужно на рынке нефти сыграть хоть какое-то время, несколько месяцев, на понижение возможности финансировать войну со стороны России, и консолидированная позиция США и Европы, сфокусированная на поставке оружия в течение вооружения в последующие месяцы. Тогда можно заставить Россию к миру", – заявил Чалый.

По его мнению, именно создание неблагоприятных для Кремля обстоятельств может вынудить Россию согласиться на переговоры, а не дипломатические жесты доброй воли.

"Россию можно только поставить в обстоятельства, когда ей будет выгоднее остановиться или сделать паузу, то есть такое принуждение к миру. Это единственный способ", — подытожил бывший посол.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российская делегация намерена прибыть в Стамбул в четверг, 15 мая, чтобы ожидать представителей Украины. В то же время, остается неопределенным главный вопрос — лично ли приедет в Турцию сам российский президент.