Встреча длилась менее двух часов

В Стамбуле завершился первый раунд переговоров делегаций Украины и России, встреча длилась менее двух часов. Однако ее уже называют "никакой" и "без результативной".

Более того, по словам нардепа Алексея Гончаренко, переговоры велись на русском языке, ведь переводчика не было. Отдельного внимания заслуживает то, что Кремль настоял на выводе войск ВСУ из четырех областей Украины.

"Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию. От 30-дневного перемирия отказались", — говорится в сообщении.

Переговоры длились менее двух часов, и за это время Россия выдвинула свои уже всем известные требования по признанию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российскими.

"Россияне ебн**ись и начали говорить о Сумской области. Они требуют создания зоны безопасности и угрожали аннексией области", — пишет Гончаренко.

Похожее мнение о переговорах приводит и депутат Ярослав Железняк. По его словам, эта встреча была не результативной.

"Результатом переговоров в Стамбуле стало .... ничего. Вот тот редкий случай, когда наши все сделали правильно. Как любит говорить Трамп: "играли идеально теми картами, которые нам раздали". А вот партнеры все про****и", — пишет он.

Железняк отмечает, что главная проблема этих переговоров в Стамбуле, что ничего не произойдет после них. Даже несмотря на "адские санкции", которыми угрожали Москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, чем занимались Владимир Путин, глава РФ, и Владимир Зеленский, президент Украины, во время переговоров в Стамбуле.