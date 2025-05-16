Волонтер, основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука о действиях президента США Дональда Трампа после переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Ничего сенсационного! Для тех, у кого есть мозги, и для тех, кто способен думать. Итак.

Россия озвучила свои прихоти, которые были абсолютно известны: ВСУ должны выйти с территории Украины и передать ее под контроль оккупантов. Запорожье добровольно передать РФ!

Есть в Украине, к сожалению, и наши трамписты, продуцирующие откровенные пророссийские нарративы. Эти опарыши сейчас начнут разгонять "победу" в том, что (как будто) стороны договорились об обмене пленными. Конечно, это позитив. Но! Надо трезво отдавать себе отчет, что такое решение Кремля не признак поиска путей окончания войны, нет. Это очередной шаг для втягивания Украины, ЕС и США в длительные переговоры, не предполагающие остановки боевых действий!

Из состава делегаций сразу было ясно, что результат будет нулевым. Со стороны Украины силовики, которые, как специалисты, должны обсуждать нюансы прекращения огня, со стороны Кремля — пропагандисты, цель которых в очередной раз озвучить требования Кремля. Таким оппонентам не о чем договариваться!

Трамп, ожидаемо, заявит о "прорыве", о "фантастическом результате", о "шаге до завершения войны" и другой трампистской ахинеи. А что ему остается делать???

Нам нужно здраво понимать: при нынешних обстоятельствах, Святой Донни будет делать ВСЕ, чтобы не давить на Путина. Генеральная цель Донни – бестолковая идея "отрыва" РФ от Китая. Даже ценой Украины.

Трамп с большой вероятностью будет искать пути обвинения Украины! Это нужно понимать и готовиться именно к такому сценарию.

Однако, надо понимать: монополия трампизма в США не на веки! Она уже сейчас трещит по швам внутри Соединенных Штатов. А, выборы в Конгресс все ближе, потеря большинства трампистов в Парламенте становится все более реальной!

Запомните, друзья: трамписты – это не большая республиканская партия Соединенных Штатов! Это — временное помутнение ума, которое неизбежно скоро пройдет.

Источник: пост Тука в Facebook.