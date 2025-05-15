Кремлевские СМИ обещали важные заявления во время этой речи

Российская делегация, прибывшая в Стамбул, имеет все необходимые полномочия для участия в прямых переговорах с Украиной. Ее задачей названо установление долгосрочного мира путем устранения первопричин конфликта.

Об этом заявил глава группы Владимир Мединский, передают российские СМИ. По его словам, переговоры в Стамбуле рассматриваются как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

"Задача прямых контактов с Украиной — установление долгосрочного мира с устранением причин конфликта", — заявил россиянин.

По словам Мединского, делегация Кремля готова искать возможные варианты окончания конфликта и точки соприкосновения с представителями украинской дипломатии.

"У делегации РФ в Стамбуле есть все полномочия и компетенции", — отметил чиновник. Во время пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал состав представителей Путина и заявил, что у них нет нужных мандатов и компетенции для обсуждения важных вопросов перемирия или окончания войны.

Уже в конце разговора с журналистами французский медийщик задал Медынскому вопрос: "Ваш президент боится приехать?", после чего глава российской делегации просто ушел от камер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп считает, что прямой диалог между ним и президентом России Владимиром Путиным является необходимым условием для смещения мирного процесса. По его мнению, делегации не способны добиться реального прорыва без участия глав государств.