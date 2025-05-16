Он был легендой: Кулеба красиво опустил Лаврова (видео)

По его мнению, Лавров уже не так интересен, каким был раньше

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что лично встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым всего дважды — один раз онлайн и один раз вживую. По его словам, Лавров действительно имел репутацию влиятельного дипломата, однако со временем потерял авторитет и сегодня выглядит усталым пропагандистом, а не стратегом в международных переговорах.

Об этом он заявил в подкасте с украинской журналисткой Раминой Эсхакзай. "Он был легендой мировой дипломатии. У него был клуб фанатов, которые, например, там приходили на какие-нибудь мероприятия, просто посмотреть на Лаврова, молодые дипломаты", — рассказал Кулеба.

По мнению эксминистра, пик влиятельности Лаврова пришелся на период до 2014 года. После начала агрессии РФ против Украины его авторитет начал стремительно падать. Сегодня, отметил Кулеба, Лавров — это уставший человек, повторяющий заранее заготовленные тезисы, а не дипломат, который ищет компромиссы и балансы.

"Мне кажется, его больше принимают уже как человека, озвучивающего русские клише и там то, что мы называем русскую пропаганду, чем как человека, реально ведущего переговоры, как поиск балансов и компромиссов без пересечения красных линий (…) 15 лет назад Лавров был на пике своей славы. Он очень харизматичный человек сам по себе, курильщик, человек с чувством юмора, он пользовался безоговорочным авторитетом. Сейчас он просто уставший человек, который непрерывно повторяет одни и те же слова. И это уже это не тот Лавров, которым когда-то восхищались, восхищались другие", — считает дипломат.

Кулеба также развеял представление о силе русской дипломатии. По его словам, она не так современна и не так эффективна, как принято считать. "Российская дипломатия не столь сильна, как принято представлять. У нее куча своих недостатков и недостатков. У них есть ресурс. Они подкреплены серьезным ресурсом и стратегией. (…) Например, 30 лет назад они начали заливать деньгами российские общины за границей. Поддерживать их, создавать им там институциональные базы, медиа их. Дошло до того, что будем откровенны, некоторые украинцы, их было немало, они водили своих детей в русские школы, в русские садики, в русские кружки, на русские концерты. Просто потому что там этого было, а у украинской общины этого не было", — рассказал Кулеба.

Напомним, ранее Телеграф писал, что ключевым испытанием для Североатлантического альянса станет момент, когда НАТО придется выполнить обязательства перед одной из своих стран-членов — например, в случае нападения России на Эстонию. Именно такая ситуация может стать определяющей для будущего Альянса.