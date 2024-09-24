Родился в Украине, но всю жизнь посвятил России: что известно о советнике Путина Мединском, который яро поддерживает войну

Мединский якобы борется с мифами об истории РФ, но сам искажает многие факты

Свою ярую антиукраинскую позицию показывает не только Владимир Комоедов, который родился в нашей стране, но и бывший министр культуры и приспешник Путина Владимир Мединский. Он также родом из Украины, но давно забыл о своей родине и отличается циничными высказываниями в ее адрес.

"Телеграф" решил выяснить, что Владимир Мединский говорит об Украине и войне, а также в каким громких скандалах он фигурировал. Он известен как "популяризатор истории", но его подход неоднократно критиковали.

Что Владимира Мединского связывает с Украиной

Российский политик в 1970 году родился в городе Смела Черкасской области, который сейчас регулярно обстреливает путинская армия. Его отец был полковником в отставке и советником председателя РВИО, а мать работала врачом-терапевтом. Учитывая, что отец был военным, семье приходилось часто переезжать, пока в 80-х годах они не оказались в столице Российской Федерации.

Владимир Мединский родился в Украине

Политическая карьера

В 1998 году Мединский оказался на госслужбе, он стал советником директора Федеральной службы налоговой полиции. В 2003 году Владимир попал в Госудуму, став депутатом от фракции "Единая Россия".

В 2012 году Мединский получил должность министра культуры в правительстве Дмитрия Медведева. А в 2020-м, после отставки правительства Медведева, в новый кабинет министров он не вошел. В этом же году Мединского назначили советником президента России Владимира Путина, которого он назвал "абсолютным гением современной реальной политики".

Владимир Мединский вместе с Путиным

Скандалы с участием Мединского

У Мединского было две ученые степени. В 2000 году он защитил диссертацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ на тему формирования стратегии внешнеполитической деятельности России. А в 2011 году — диссертацию о проблемах объективности освещения российской истории, став доктором исторических наук. Но вторая его докторская степень вызвала волну негодования в учебном сообществе, его работа была раскритикована за ненаучность, идеологизированность, массовые ошибки и плагиат. В 2017 году в РАН попросили лишить Мединского степени. Но диссертационный совет решил оставить степень.

В 2010 году в приемной депутата Владимира Мединского провели обыск сотрудники отдела по налоговым преступлениям УВД ЦАО. Они полагали, что фирма "Корпорация Я", акционером которой уже тогда значился отец Мединского, сообщала заведомо ложные сведения в налоговых декларациях. Однако дальше это дело не продвинулось.

Что Мединский говорит об Украине и войне

Несмотря на то, что Украина является родиной Мединского, он является украинофобом. Владимир Мединский не просто поддерживает военную агрессию РФ, он является соавтором нового учебника истории для старшеклассников, который в сети назвали "учебником ненависти". В нем помощник президента написал главу о войне, назвав Украину "ультранацистским" государством.

В этом учебнике мир представлен для российских школьников в искаженном московском видении. Запад там упоминается только в отрицательной коннотации, как и Украина. В нем в негативном образе описывают украинских националистов и упоминаются так называемые бандеровцы. Также там описан период после 2014 года, где якобы в Киеве власть захватила "хунта". И все это делается с целью на долгие годы усилить ненависть. Смешно то, что Мединский заявляет, что борется с мифами об истории РФ, но сам переписывает историю, искажая множество фактов.

Владимир Мединский выпустил новый учебник по истории

Отметим также, что Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле весной 2022 года. Он еще тогда заявлял, что без демилитаризации, денацификации Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора между Россией и Украиной маловероятно.

В 2023 году российский политик отметил, что так называемое "СВО" в Украине было неизбежным, подчеркнув, что в РФ нет конфликта с нашей страной. Приспешник Путина назвал Украину "частью русской земли", поэтому ему "глубоко симпатичен украинский народ".

Владимир Мединский

Сейчас Владимир Мединский продолжает занимать пост советника главы российского государства. Но как недавно стало известно, ему готовят новую должность — куратор управления по государственной политике в гуманитарной сфере. Эта структура займется подготовкой предложений по государственной культурной политике, укреплению духовно-нравственных основ общества, сохранению традиционных ценностей и проведению госполитики в области исторического просвещения.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас скандальный экс-нардеп Ренат Кузьмин, который защищал боевиков "ДНР" и лишился гражданства. Украинского политика будут судить за государственную измену.