Украине следует выйти из ООН? Почему после обстрелов не всегда созывается заседание Совбеза

ООН уверенно шагает по пути своей предшественницы — Лиги Наций.

Из-за последнего российского обстрела украинских городов, в частности недавней комбинированной атаки на Киев, в результате которой более 100 человек получили ранения, Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН. Об этом Укринформу сообщил постпред Украины Андрей Мельник. По его словам, российские обстрелы являются преступлениями против человечности, требующими не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН.

Впрочем, российские обстрелы разных регионов Украины проходят ежедневно, но не каждый раз этот вопрос выносится на обсуждение в Совбезе. "Телеграф" обратился к политологам и народным депутатам, чтобы узнать, каких результатов Украина может ожидать от этого заседания.

Почему Украина не может сама созвать заседание Совбез ООН

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что формально Украина не имеет права самостоятельно инициировать заседание Совета безопасности ООН, поскольку не является постоянным членом Совбеза.

"Россия атакует нас каждую ночь. По сути, из-за этого нам надо было бы созвать заседание ежедневно? Почему этого не делают, сказать трудно, но вероятно, причины не только процедурные, но и политические. Потому что мир, к сожалению, начал привыкать к нашей войне. Кроме того, война в Судане, вопрос Ирана и Израиля — на фоне этих конфликтов"., – заявил Мережко.

Кроме того, по его словам, Совет безопасности сейчас фактически следует судьбе Лиги Наций – превращается не в орган, который принимает решения, а в дискуссионный клуб, поскольку членами органа являются Россия и Китай, которые постоянно блокируют решения.

"Все это понимают. Созвать можно, обсудить можно, но что это даст? Послушать в очередной раз Небензю, его ложь и пропаганду, дать ему трибуну? Знаете, я не вижу в этом смысле. Надо принимать другое решение – реформировать Совбезы ООН. Но, к сожалению, это невозможно, поскольку устав органа предусматривает, поскольку устав органа предусматривает следовательно, мы снова упираемся в тупик", – отметил народный депутат.

Сейчас в Совбезе ООН председательствует Гайана

Есть ли смысл для Украины оставаться в организации

На вопрос – а что же делать с таким раскладом сил в Совбезе ООН, Мережко заявил, что ответа у него нет. По его мнению, следует заявить, что этот орган уже превратился в Лигу Наций, что перспективы у этого органа нет.

"Нужно или что-то менять или, возможно, слишком радикально это прозвучит, выходить из этой организации, но точно стоит протестовать. Мы пытались и обсуждали вопрос о том, чтобы устранить Россию из Совета безопасности, поскольку она противоправно занимает место СССР, но никаких действий или попыток я пока не вижу", — прокомментировал нардеп.

По его мнению, агрессии России против Украины продемонстрировала беспомощность Совета безопасности – проблема в самой организации, просто потерявшей смысл существования.

"Зачем вообще существует Совет безопасности? Какая у него задача? Согласно уставу, поддерживать международный мир и безопасность, бороться с актами агрессии. Но он не способен это делать", — заявил Мережко.

По словам нардепа, участие в заседаниях, где Россия не только присутствует, но и использует эти площадки для распространения пропаганды, проблематично. "Когда мы сидим рядом с российскими дипломатами и слушаем их наставления, мы фактически легитимируем их присутствие в Совбезе и ООН в целом", – отметил эксперт.

Россия будет председательствовать в Совбезе в октябре

Он также напомнил об историческом примере Лиги Наций, которая была распущена именно из-за неспособности предотвращать войны и которая, впрочем, имела хотя бы инструмент исключения агрессора – чего ООН лишена. В частности, СССР в свое время был исключен из Лиги Наций после агрессии против Финляндии. Сережко считает, что Лига Наций в отдельных аспектах была даже более эффективной, чем нынешняя ООН.

"Если организация не поддается реформированию, то давайте создадим новую организацию, которая будет более эффективной. Так же как когда-то ООН была создана, когда Лига Нация доказала свою неэффективность. Как жертвы агрессии, мы имеем по крайней мере моральное право, политическое право представить свой проект новой организации коллективной безопасности, которая будет более эффективной, чем ООН".

Политолог-международник Роман Еделев отметил, что отсутствие системного созыва Совбеза ООН после каждого массированного российского обстрела Украины имеет несколько причин — и не все из них чисто дипломатические.

Стоит ли Украине соревноваться за внимание мира

По его словам, нынешняя международная ситуация чрезвычайно напряженная. Острые конфликты на Ближнем Востоке, в частности эскалация между Израилем и Ираном, объективно отвлекают мировое сообщество от Украины. В таких условиях трудно сохранять постоянный фокус на одной войне, даже если она остается масштабной и разрушительной.

"При этом надо понимать, что внимание мира – это не совсем то, за что следует конкурировать. Поставка оружия, финансовая поддержка, наложение санкций – это наша основная задача. А внимание может переключаться", – подчеркнул Еделев.

Кроме того, политолог обратил внимание на смещение дипломатических приоритетов самой Украины. Власти, по его словам, все больше концентрируются на европейских институтах как на более эффективных партнерах, тогда как механизмы ООН часто демонстрируют слабость. В таком контексте Украина вместо апеллировать к ООН каждый раз после новой атаки активнее ищет пути двусторонней дипломатии — в частности, в рамках Глобального Юга.

Есть еще и информационный аспект. Еделев напомнил, что последнее заседание Совбеза ООН по Украине, состоявшееся 29 мая, почти не освещалось в украинских медиа в части его содержания и результатов. Новости касались только факта созыва. Это, по мнению эксперта, свидетельствует об уменьшении веса таких событий в восприятии украинской и международной аудитории.

Отдельное внимание Еделев уделил позиции США. Учитывая текущий курс Вашингтона, вероятно, следует ожидать заявлений о необходимости достижения политического компромисса, а не жесткого осуждения действий России. В условиях, когда даже ближайшие союзники выбирают сдержанную риторику, формальный созыв Совбеза не гарантирует Украине политическую поддержку на нужном уровне.

Что делать, пока союзники сомневаются

Тем не менее, адвокационная работа продолжается. Эксперт отметил, что он ведется как на государственном уровне, так и силами гражданского общества. Она не всегда заметна, не всегда дает немедленный результат, но критически необходима.

"Ужасно это осознавать, но каждый подобный обстрел превращается прямо в очередную строчку перечня ужасающих преступлений россиян, а жертвы такого обстрела просто обновляют количество погибших", — подчеркнул Еделев.

Попадания ракеты в многоэтажку в Киеве 17 июня Фото: Ян Доброносов

В завершение специалист подчеркнул: задача Украины – фиксировать каждое преступление, квалифицировать его юридически, идентифицировать виновных, даже если это не сразу дает результат. Без этой работы, убежден Еделев, шансов на справедливость вообще не будет.

"Наша задача — зафиксировать эти преступления, установить их обстоятельства, правильно квалифицировать и по нашему уголовному праву, и по международному уголовному праву, пытаться идентифицировать совершивших их лиц, сделать этих преступников "известными" и привлечь их к ответственности сначала заочно, а потом уже и очно. Много работы, которая долгое время остается незамеченной, но которая может дать результат. Если же ее не делать, то результата точно не будет", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в сети появилась публикация от имени китайского лидера Си Цзиньпина, в которой утверждается, что "мир способен двигаться дальше без Соединенных Штатов". В сообщении, опубликованном на неофициальном аккаунте, США сравниваются с утратившими свое влияние историческими империями.