Запад удерживает украинцев, а Зеленский еще и угрожает: у Орбана произошла настоящая истерика

Политик отметил, что Украина может подать заявку на вступление в ЕС, но решение принимают страны-члены, и Венгрия может отказать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к еще более глубокому вовлечению Европы в войну, чего Венгрия пытается избежать, призывая к прекращению огня. Он также подчеркнул, что Киев зависит от западной помощи и не имеет права требовать членства в ЕС.

Об этом говорится в материале "HVG.hu". По мнению политика, если Украину примут в Евросоюз, все страны-члены со временем могут быть вовлечены в войну.

Орбан подчеркнул, что западные лидеры уже фактически стали участниками войны: "Они хотят войны. Будем откровенны: правящие лидеры западной части Европы втянулись в войну". Он призвал изолировать войну, достичь прекращения огня и предотвратить его распространение, считая это единственной подлинной позицией мира.

Венгерский лидер заявил, что Запад решил воевать с Россией из-за Украины, что является ложной стратегией и угрожает безопасности самого ЕС. Орбан подчеркнул, что Украина сейчас существует благодаря западной финансовой помощи, и вступление такой зависимой страны в ЕС было бы "катастрофой".

Вместе с тем Виктор Орбан отметил, что Европа уже слишком вовлечена в войну: "Мы уже больше вовлечены, "до костей", чем должны быть". Дальнейшая эскалация, по его мнению, привела бы к отправке солдат на фронт, не отвечающей национальным интересам Венгрии.

Политик также сказал, что США почти перестали помогать Украине после смены власти, и теперь все расходы легли на Европу, которая сама имеет финансовые проблемы. Он сообщил государственной службе, что украинцы самостоятельно не могут содержать свое государство, отметив, что Запад "выплачивает пенсии украинцам, зарплаты государственных служащих и обеспечивает работу украинских государственных служб".

Что сказал Орбан о Зеленском и вступлении Украины в ЕС

Комментируя слова Владимира Зеленского, премьер-министр обвинил его в завуалированных угрозах. "Венгрии угрожал украинский президент", — сказал он. Орбан призвал к открытому диалогу, отметив, что Венгрия не позволит "ставить себя на колени".

Венгерский лидер рассказал, что его страна помогает Украине без ожидания признательности, но считает неприемлемым тон требований Киева. По его словам, Украина может подавать заявку на членство в ЕС, однако решения остаются за странами-членами, и Венгрия имеет право ответить отказом.

Виктор Орбан также отметил, что в Венгрии есть политические силы, которые поддерживают Украину — в частности, "Тиса" и "ДК". В то же время, это не дает Зеленскому никаких дополнительных прав. Он напомнил, что "Тиса" уже проводила опрос о вступлении Украины в ЕС, но правительство сосредоточено на инициативе "Voks 2025", которую сам премьер назвал "большим успехом" благодаря участию более 2 миллионов человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что наши и венгерские представители начали переговоры, чтобы попытаться сдвинуть с места вопрос о вступлении Украины в ЕС. Киев выбрал мирный путь и пытается достичь договоренностей с Будапештом, который возглавляет благосклонный к Кремлю Виктор Орбан.