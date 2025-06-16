Трамп бросает Украину на произвол судьбы: в The Telegraph рассказали о трех вариантах, которые есть у Украины

Российский режим планирует потратить на оборону в 2025 году 160 миллиардов долларов, тогда как ЕС не может предоставить Украине 40 миллиардов

США в ближайшее время официально откажутся от поддержки Украины вооружением, поскольку администрация президента Дональда Трампа делает акцент на "мирном урегулировании". Вашингтон заявил это устами Пита Хегсета, бывшего телеведущего, вознагражденного за свою лояльность креслом министра обороны США. Следовательно, у Украины остается только три варианта, как действовать.

Об этом пишет издание The Telegraph. Автор материала подчеркивает: в США считают, что угроза России – проблема Европы, а послание вряд ли могло быть более четким, учитывая, что во время этих слушаний обсуждали бюджет США на 2026 год.

"Вашингтон выделил Украине около 74 миллиардов долларов военной помощи с момента вторжения Путина в феврале 2022 года. Это включает революционное оборудование, такое как системы ПВО Patriot, которые являются единственной эффективной защитой Украины от российских баллистических ракет, ракеты ATACMS и HIMARS, дальнобойную артиллерию M777, танки, бронетехнику и миллионы артиллерийских снарядов. Некоторые пакеты времен Байдена все еще проходят процесс закупок. Но горький итог для Киева состоит в том, что его покинул самый могущественный и богатый союзник", – говорится в материале.

Отмечается, что у Украины сейчас есть только три варианта:

Полагаться на вопросы производства и поставки необходимого оружия в Европу;

Приобретение американского оружия в интересах Украины за европейские средства;

Производство необходимого оружия украинскими предприятиями за счет европейских союзников.

Проблема в том, что, хотя европейские лидеры обещали взять на себя обязательство поставлять Украине вооружение и давать деньги на его приобретение, дело идет вперед со скрипом. Так, оборонный план Европейского Союза сорвали Венгрия, Словакия, Хорватия, Испания и Италия; Украина должна была получить 40 млрд евро. Вместо этого она получила только миллиард, выделенный из Мирного фонда ЕС, который формируется из замороженных российских активов – страны ЕС не имеют над ним власти и не решают, куда потратить эти деньги.

"Киев, безусловно, использует эту помощь с пользой. Внутреннее производство сейчас удовлетворяет до 50 процентов военных потребностей Украины, несмотря на неоднократные российские удары по заводам. А Украина уже превосходит ЕС в производстве многих видов оружия. Производство украинской гаубицы "Богдана" сейчас составляет 20 единиц в месяц, что превышает производство французских "Цезарей", и может удвоиться при увеличении финансирования ЕС. Производство дронов быстро растет: к 2025 году запланирован выпуск пяти миллионов малых дронов с осмотром от первого лица (FPV), а также 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет. Кроме того, некоторое новое украинское оборудование действительно лучше оборудования иностранных поставок, поскольку оно точнее адаптировано к конкретным потребностям полей смерти Донбасса. Украинская система радиоэлектронной борьбы "Лимма" превосходит российские и западные технологии в глушении российских управляемых бомб", – пишет издание.

С другой стороны, российский режим планирует потратить на оборону в 2025 году 160 млрд долларов. Иронично, что Евросоюз, не способный выделить 40 миллиардов евро Украине, в 2025 году заплатит не менее 20 миллиардов российскому режиму за энергоносители. Таким образом, он вносит свой вклад в продолжение войны против Украины.

"Самая глубокая ирония заключается в том, что значительная часть щедрых оборонных расходов Кремля напрямую финансируется самой Европой, которая должна потратить более 20 миллиардов евро на покупку нефти, газа, угля и урана в России в 2025 году. Пока Европа будет продолжать тратить больше на финансирование военной машины Путина, чем на Украину, ее обещания поддерживать Киев столько, сколько нужно, звучат достаточно пусто", – резюмировало издание.

Тем временем Украина уже готовится к сценарию, когда США перестанут оказывать военную помощь. Среди прочего, подготовка идет к ситуации, когда будут прекращены поставки из США систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них. Как сообщалось ранее, Вашингтон может полностью прекратить поставки оружия Украине, однако он не будет прекращать обмен разведданными. На Западе уверены, что даже без американской военной помощи у Украины есть шансы победить.

С другой стороны, внутри Республиканской партии США растет раскол из-за желания президента Дональда Трампа завершить войну в Украине из-за уступок России. Это стало заметно во время слушаний в Сенате с участием главы Пентагона Пита Хегсета.

Украина нуждается не только в системах противовоздушной обороны (ПВО), но и в военном потенциале НАТО. И не для непосредственного участия в боях на фронте, а для защиты неба. Об этом "Телеграфу" рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в материале "Трамп "уйдет" из Украины и переключится на Россию. Что делать, рассказывает Владимир Огрызко".