Мир может двигаться дальше без США. В сети появился интересный пост от имени Си Цзиньпина

Достоверность записи не подтверждена

В сети появилась публикация от имени главы Китая Си Цзиньпина со словами, что "мир может двигаться дальше без Соединенных Штатов". В тексте, размещенном на неофициальном аккаунте Си, США сравнивается с империями в мировой истории, которые пали.

Полный текст поста:

"Мир может двигаться дальше без Соединенных Штатов. 100 лет назад Британская империя доминировала в мировой торговле, обладая более 20% мирового богатства. Многие верили, что ее солнце никогда не зайдет.

200 лет назад Франция захватила европейскую сцену, ее армии боялись, ее культуре завидовали. Наполеон провозгласил себя бессмертным.

400 лет назад испанская корона правила от Манилы до Мексики, ее флоты сокровищ стонали от серебра и шелка. Короли думали, что их слава будет продолжаться вечно.

Каждая империя провозглашала себя незаменимой. В конце концов, каждая из них потерпела поражение.

Власть уменьшается, влияние мигрирует, а легитимность умирает в тот момент, когда ее подразумевают, а не зарабатывают. Если Америка потеряет уважение мира, она поймет то, чему каждая падшая империя научилась слишком поздно:

Мир двигается вперед. Всегда."

Скрин публикации

Пост был опубликован на неверификованном аккаунте Си Цзиньпина "President Xi Jinping — Commentary". Эта учетная запись не зарегистрирована как правительственная, она может быть фейковой. Кто автор текста и имеет ли он отношение к Си Цзиньпину, остается только гадать.

Как сообщал "Телеграф", 8 мая Си Цзиньпин окончательно встал на сторону Кремля. Во время визита в Москву он публично заявил о поддержке России во всем, назвал российского правителя Владимира Путина своим союзником по строительству "нового мирового порядка" и подтвердил, что Китай поддерживает позицию РФ в отношении войны в Украине.