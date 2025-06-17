Виноват Зеленский? Искусственный интеллект рассказал, почему Трамп "сбежал" с саммита G7

Названа основная причина стремительного отъезда

Стремительный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 вызывает немало вопросов. Ведь на его полях он мог встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Телеграф" решил обратиться к искусственному интеллекту (ИИ) Grok, чтобы выяснить возможные причины и факторы, повлиявшие на это. Официальной причиной стремительного отъезда в Белом доме называли обострение ситуации между Ираном и Израилем.

Grok считает, что такие действия Трампа вызваны совпадением нескольких факторов, в частности напряженными отношениями между главой США и Зеленским, ситуацией на Ближнем Востоке и критикой заявлений Трампа относительно G8. То есть присутствие президента Украины не могло стать основной причиной "бегства Трампа".

Основные причины досрочного отъезда Трампа

Напряженность в отношениях с Зеленским

Сам Трамп неоднократно заявлял, что у него достаточно напряженные отношения с Зеленским. Конечно, этому способствовала большая ссора в феврале 2025 года в Овальном кабинете. Хотя после этого президенты встречались лично в Ватикане и имели телефонные разговоры, однако это значительно не улучшило их отношения. Трамп во время ссоры в Вашингтоне говорил, что Зеленский "не готов к миру", но позже уже говорил похоже про главу России Владимира Путина. Выходит, что именно напряженность отношений с украинским лидером могла повлиять на отъезд Трампа.

Grok рассказал, почему Трамп уехал с саммита G7

Ситуация на Ближнем Востоке

В настоящее время внимание США и Трампа значительно приковано к войне Ирана и Израиля. Даже Белый дом назвал эту ситуацию основной причиной отъезда главы Штатов. Известно, что Трамп приказал своей администрации собраться в Белом доме для обсуждения войны на Ближнем Востоке. Президент США демонстрирует, что ситуация на международной арене его волнует на столько, что он не может быть на саммите G7 все время.

Критика заявлений о G8

Трампа довольно часто критиковали на саммите из-за его заявлений и позиции относительно возвращения России в "Большую семерку", превратив ее в "Большую восьмерку" G8. Большинство лидеров саммита возмущались этим, поэтому образовывалась очень напряженная атмосфера. ИИ считает, что Трамп пытается избежать конфликтов и давления на этом фоне, потому и уехал с саммита.

Почему Трамп уехал с саммита G7

Причастен ли Зеленский к отъезду Трампа?

Прямых доказательств этому нет, как и каких-либо заявлений, однако такая вероятность есть. Трамп, хотя и имел личные встречи с Зеленским, вполне мог не захотеть их повторять. Особенно учитывая, что желаемый мир в Украине так и не наступил.

Выходит, что стремительный отъезд Трампа с саммита G-7 обусловлен несколькими факторами: напряженными отношениями с Зеленским, кризисом на Ближнем Востоке и критикой его заявлений о G8. То есть, основную роль в этом сыграли внешние обстоятельства и стратегические приоритеты президента США.

Почему Трамп уехал с саммита G7, рассказал ИИ

Заметим, что, как передает Киев24, политолог Игорь Чаленко наоборот считает, что Трамп досрочно покинул саммит G-7 из-за Украины. А в частности, из-за массированной атаки России, о которой его предупредили.

"Трампу могли просто донести, что действительно готовится массированный налет на столицу, непосредственно во время G7. Ну и, соответственно, для того, чтобы он не выглядел слабым с точки зрения невведения дополнительных санкций против РФ, он взял и улетел домой", — говорит Чаленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп придумал очередную причину не вводить санкции против России.