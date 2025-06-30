Сколько еще сможет воевать Путин и пойдет ли на реальные переговоры: на Западе дали четкий прогноз

Россия не заинтересована в реальных переговорах по прекращению огня.

В ближайшее время Россия, вероятно, продолжит стратегию медленного продвижения, несмотря на высокие потери, пока россияне перешли к атакам меньшими подразделениями — часто действуют на мотоциклах или вездеходах, чтобы прорвать передовые украинские позиции и выявить слабые места, прежде чем большие формирования заходят для закрепления.

Об этом во время брифинга, на котором присутствовала корреспондентка "Телеграф", сообщил чиновник НАТО.

При этом в Альянсе прогнозируют, что в случае начала новых переговоров или активизации существующих российская армия может быть готова "к риску".

"Впрочем, независимо от ситуации на поле боя, мы по-прежнему сомневаемся, что Россия заинтересована в реальных переговорах о прекращении огня. Мы считаем, что Россия, безусловно, готова заключать краткосрочные соглашения или делать, так сказать, отдельные шаги — но только в том случае, если это соответствует ее интересам. На данный момент мы не видим никаких признаков того, что цели Владимира Путина в войне против Украины существенно изменились", — отмечает высокопоставленный чиновник.

По его словам, Путин до сих пор связывает окончание войны с так называемыми "коренными причинами конфликта", под которыми он понимает: присутствие сил НАТО в Восточной Европе, способность Украины и других государств самостоятельно принимать решения относительно собственной системы безопасности, а также способность России навязывать свою политическую волю соседям для создания буферной зоны вокруг себя.

Кроме того, Россия стремится к полной отмене санкций и размораживанию своих активов со стороны Европы и Соединенных Штатов. Путин по-прежнему настаивает на нейтральном статусе Украины как юридической гарантии безопасности РФ.

"Также Россия настаивает на сохранении контроля над четырьмя областями и Крымом. Она не контролирует все четыре области, которые считает своими, и не имеет возможности их захватить в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Россия стремится максимально ослабить военные возможности Украины, чтобы, возможно, подготовить почву для дальнейшей агрессии.

Это означает стремление остановить западную поддержку Украины и отрицание любого военного присутствия на украинской территории.

Если говорить откровенно, ситуация на поле боя остается сложной. Украина продолжает демонстрировать незаурядную креативность и инновационный подход к обороне, но впереди украинцев ждет напряженное и тяжелое лето", — добавил высокопоставленный чиновник Альянса.

В то же время Россия, вероятно, способна продолжать финансировать войну как минимум до 2027 года:

"Кремль идет на компромиссы, жертвуя долгосрочным экономическим здоровьем страны ради краткосрочного финансирования этой войны. Это будет иметь длительное влияние. Россия уже испытывает экономическое давление, но все еще может продержаться в таком режиме еще несколько лет".

По оценкам, российские запасы вооружения советской эпохи уже исчерпаны и "продолжают исчерпываться", и, вероятно, Россия будет испытывать спад во внутреннем производстве оборонной продукции в таких категориях, как танки и бронетранспортеры. Но компенсирует эти потери за счет закупок боеприпасов и дронов в Иране и Северной Корее.

Кроме того, Москва планирует производить 500 дронов в день, "и ей довольно хорошо удается достигать этих целей", добавляет высокопоставленный чиновник.

"Сейчас Россия находится на пике своего производства и, скорее всего, сможет поддерживать этот уровень как минимум еще год. В настоящее время она производит примерно 130 танков в месяц и около 183 боевых машин пехоты и бронетранспортеров ежемесячно.

Но я хочу отметить: хотя они и производят такое количество, с начала войны они уже потеряли не менее 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров — это примерно столько, сколько они имели на вооружении в начале вторжения в феврале 2022 года", — подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО.