Не только встреча Зеленского с Трампом. Пять плюсов саммита НАТО для Украины

Трамп меняет свое отношение к Путину, говорит Владимир Огрызко

Недавний саммит НАТО в Гааге (Нидерланды), в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский, показал, что планы России развалить Альянс сошли на нет. Более того, Киев получил продвижение, которого не ожидал.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Он назвал пять плюсов саммита НАТО для Украины.

По его словам, в документах саммита четко и ясно сформулированы те моменты, которые для нас важны: Альянс зафиксировал, что Россия для НАТО остается долгосрочной угрозой.

— Это значит, что такой же угрозой она является и для Венгрии, и для Соединенных Штатов Америки, хотя они до последнего времени пытались сделать, чтобы таких формулировок не было, значит, согласились, это плюс, — говорит дипломат.

По его мнению, второй безусловный плюс: что помощь Украине отнесут как вклад стран НАТО в свою безопасность.

— Теперь каждая страна, которая условно даст нам миллиард долларов или миллиард евро на военную помощь, может записать ее как вклад в те же 3,5%, о которых договорились. Это очень важный момент, потому что облегчит нам получение от западных стран этой помощи.

Третий момент: наконец-то начнется совместное производство оружия и возможность беспрепятственно покупать оружие у одних союзников для других. Если прочитать между строк (даже если США откажутся продавать нам непосредственное оружие), это означает, что Украина сможет получать это оружие через посредников, то есть, через какую-то страну Европы, — говорит экс-министр.

Он добавил: расчет Москвы на то, что этот саммит для НАТО будет едва ли не последним — провалились. Так что Киев в целом получил то, что нам нужно.

— Плюс встреча президента Зеленского с президентом Трампом. Они обсудили много нужных для Украины тем. Возможно, мы не можем говорить о каких-то быстрых практических решениях, но это означает, что диалог есть.

Трамп начинает постепенно под давлением и Украины и западных наших партнеров в Европе менять свое отношение к Путину. Он уже начинает публично его неоднократно критиковать. Это отличается от ситуации месяц назад, так что тенденция и в этом плане положительная. Если подводить итоги, то мы явно не проиграли, а по некоторым вопросам — продвинулись вперед, — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер Италии Джорджа Мелони поговорила с Трампом и дала совет по Украине.