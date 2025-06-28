"Можно выдохнуть". Климкин назвал важные итоги саммита НАТО для Украины

Результаты значительно лучше, чем могли бы быть

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал положительные для Украины результаты недавнего саммита НАТО в Гааге. Хотя "скакать в экстазе" не приходится, но "можно выдохнуть".

Своими мыслями по поводу результатов саммита Климкин поделился в эфире телемарафона. По его словам, два важных результата — "правильная бухгалтерия" и увеличение оборонных расходов со стороны стран НАТО.

"Все, или почти все деньги, которые будут нам на оружие и на безопасность, будут относиться к оборонным расходам союзников, членов Альянса. Это действительно правильная история. Вообще история об увеличении оборонных расходов, это тоже правильная история. Поскольку это тенденция, которой сопротивлялись многие и продолжают в странах НАТО", — пояснил экс-министр.

Третьим достижением саммита Климкин считает отсутствие скандалов, которые ожидались и могли произойти. Однако состоялся ноормальный диалог.

Как Климкин оценивает итоговую декларацию саммита НАТО

Экс-министр отметил, что хотя украинцам хотелось бы большего (прямого осуждения агрессии РФ прежде всего) от итогового документа, однако форма его положительная для Украины. В ней не так много пунктов, но содержание является "практичным и прагматичным".

"А то, что мы не увидели повторения формулировки предыдущих саммитов, ну здесь, мне кажется, вопрос все или ничего, зрада или победа всегда работает", — пояснил Климкин.

Он отметил, что после саммита сохраняется принцип стратегической неопределенности. То, что касается Украины, будет решаться на политическом уровне.

"Американцы не хотят сейчас давить и троллить Путина и российский режим, поскольку они в процессе переговоров, в том числе и по ближнему востоку. И мы все это знаем. Поэтому какие-то резкие эмоциональные вещи, которых нам хотелось бы, на самом деле мы их не увидели. Это катастрофа? Ну конечно, нет. Является ли это, ну, определенным, как вы сказали, послевкусием? Ну, на самом деле, не самым плохим, какой может быть. В целом этот саммит — достойная история на фоне всех эмоций и хватаний за сердце, которые были в последние шесть-восемь недель", — резюмировал бывший глава МИД.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко назвал "Телеграфу" пять плюсов саммита НАТО для Украины. Планы России развалить Альянс свелись на нет, а Киев получил продвижение, которого не ожидал.