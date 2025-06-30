Скільки ще зможе воювати Путін та чи піде на реальні переговори: на Заході дали чіткий прогноз

Росія не зацікавлена в реальних переговорах щодо припинення вогню.

Найближчим часом Росія, ймовірно, продовжить стратегію повільного просування, попри високі втрати. Наразі росіяни перейшли до атак меншими підрозділами — часто діють на мотоциклах або всюдиходах, аби прорвати передові українські позиції та виявити слабкі місця, перш ніж більші формування заходять для закріплення.

Про це під час брифінгу, на якому була присутня кореспондентка "Телеграф", повідомив високопосадовець НАТО.

При цьому в Альянсі прогнозують, що у разі початку нових переговорів або активізації наявних російська армія може бути готова "до ризику".

"Втім, незалежно від ситуації на полі бою, ми й надалі сумніваємося, що Росія зацікавлена в реальних переговорах щодо припинення вогню. Ми вважаємо, що Росія, безумовно, готова укладати короткострокові домовленості чи робити, так би мовити, окремі кроки — але лише в тому разі, якщо це відповідає її інтересам. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Володимира Путіна у війні проти України суттєво змінилися", — зазначає високопосадовець.

За його словами, Путін досі пов’язує завершення війни з так званими "кореневими причинами конфлікту", під якими він розуміє: присутність сил НАТО у Східній Європі, здатність України та інших держав самостійно ухвалювати рішення щодо власної системи безпеки, а також здатність Росії нав’язувати свою політичну волю сусідам для створення буферної зони навколо себе.

Крім того, Росія прагне повного скасування санкцій і розмороження своїх активів з боку Європи та Сполучених Штатів. Путін і далі наполягає на нейтральному статусі України як юридичній гарантії безпеки РФ.

"Також Росія наполягає на збереженні контролю над чотирма областями й Кримом. Вона не контролює всі чотири області, які вважає своїми, і не має спроможності їх захопити в коротко- чи середньостроковій перспективі. Росія прагне максимально ослабити військові спроможності України, щоб, можливо, підготувати ґрунт для подальшої агресії.

Це означає прагнення зупинити західну підтримку України та заперечення будь-якої військової присутності на українській території.

Якщо говорити відверто, ситуація на полі бою залишається складною. Україна продовжує демонструвати неабияку креативність та інноваційний підхід до оборони, але попереду на українців чекає напружене й важке літо", — додав високопосадовець Альянсу.

Водночас Росія, ймовірно, здатна продовжувати фінансувати війну щонайменше до 2027 року:

"Кремль йде на компроміси, жертвуючи довгостроковим економічним здоров’ям країни заради короткострокового фінансування цієї війни. Це матиме тривалий вплив. Росія вже відчуває економічний тиск, але все ще може протриматися в такому режимі ще кілька років".

За оцінками, російські запаси озброєння радянської епохи вже вичерпалися і "продовжують вичерпуватись", і, ймовірно, Росія матиме спад у внутрішньому виробництві оборонної продукції в таких категоріях, як танки та бронетранспортери. Але компенсує ці втрати за рахунок закупівель боєприпасів і дронів в Ірану та Північної Кореї.

Крім того, Москва має плани виробляти 500 дронів на день, "і їй досить добре вдається досягати цих цілей", додає високопосадовець.

"Зараз Росія перебуває на піку свого виробництва і, найімовірніше, зможе підтримувати цей рівень щонайменше ще рік. Наразі вона виробляє приблизно 130 танків на місяць і близько 183 бойових машин піхоти та бронетранспортерів щомісяця.

Але я хочу зазначити: хоча вони й виробляють таку кількість, з початку війни вони вже втратили щонайменше 5000 бойових машин піхоти та бронетранспортерів — це приблизно стільки, скільки вони мали на озброєнні на початку вторгнення у лютому 2022 року", — підкреслив високопосадовець НАТО.