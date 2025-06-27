Ермак назвал причину, удерживающую Путина от нападения на Европу и НАТО

У Кремля есть планы атаковать страны НАТО после Украины

От нападения на Европу и страны-члены Североатлантического альянса, Кремль удерживают только санкции и героическая борьба украинского народа.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на форуме Fair play, посвященном санкциям.

По его словам, у Москвы есть планы после Украины начать войну против Европы, против стран НАТО. Пока существуют санкции, они удерживают Россию от этой агрессии.

"И единственное, что может их удержать, это героическая борьба украинской нации, и второе – санкции", – сказал Ермак.

Напомним, 27 июня Европейский Союз не смог принять новый, уже 18-й пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, заблокировавшей санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, единственное, о чем удалось договориться лидерам ЕС – продлить на полгода уже действующие санкции против России. К счастью, блокировать их продолжение Фицо не осмелился.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал новый пакет санкций против России и попросил США присоединиться к давлению на Путина. По его словам, в ближайшие дни Сенат США одобрит законопроект об "адских санкциях" авторства сенатора Линдси Грэма.

Мерц подчеркнул, что принудить Россию к миру можно, только устроив Кремлю экономический ад – военным путем заставить РФ сесть за стол переговоров невозможно.