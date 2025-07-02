Patria 6х6 (XA‑300) – бронетранспортер, разработанный одноименной финской компанией

Украина получит от Латвии партию обещанных еще в том году бронетранспортеров Patria 6x6 и другую военную технику. Решение о передаче 42 бронемашин уже одобрил Кабинет Министров страны.

Об этом сообщило министерство обороны Латвии. Заказы на БТР были размещены еще зимой, изготовили их на территории Латвии, влияния на оборону непосредственно страны и боеспособность латвийской армии не будет.

"Наши бронемашины Patria помогут украинским Вооруженным силам в борьбе с агрессором. Мы продолжим поддерживать Украину и дальше – и в этом, и в следующем году мы предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта", – заверили в ведомстве.

Patria 6х6 (XA‑300) – бронетранспортер, разработанный одноименной финской компанией. Состоит на вооружении ряда европейских стран с 2021 года. Бронетранспортер среди прочего известен высоким уровнем противоминной защиты – он может выдержать взрыв до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Patria 6х6 имеет ряд модификаций – команда машина, штурмовой БТР, медицинская машина и так далее.

Финляндия, Швеция, Латвия и Германия еще в 2021 году согласовали приобретение более 200 бронетранспортеров. С 2024 года производство Patria 6х6 полностью локализовано на территории Латвии. А ВСУ знакомы с изделиями компании Patria через польские поставки – Rosomak, находящийся на вооружении украинской армии, является локализованной в Польше лицензионной копией Patria AMV.

Между тем США якобы "обеспокоились" тем, что запасы боеприпасов к ПВО и высокоточному оружию иссякают. Поэтому было принято решение приостановить поставки этих типов вооружения Украине. Ответственный за это решение – действующий министр обороны США, бывший телеведущий Пит Хегсет. Он самовольно приостановил поставки, не ожидая приказа из Белого дома.