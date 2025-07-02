Бронетранспортери Patria та інше озброєння: Латвія схвалила передачу нової допомоги Україні

Patria 6х6 (XA‑300) – бронетранспортер, розроблений однойменною фінською компанією

Україна отримає від Латвії партію обіцяних ще того року бронетранспортерів Patria 6x6 та іншу військову техніку. Рішення про передачу 42 бронемашин вже схвалив Кабінет міністрів країни.

Про це повідомило міністерство оборони Латвії. Замовлення на БТР було розміщено ще взимку, виготовили їх на території Латвії, впливу на оборону безпосередньо країни та боєздатність латвійської армії не буде.

"Наші бронемашини Patria допоможуть українським Збройним силам у боротьбі з агресором. Ми продовжимо підтримувати Україну і надалі – і в цьому, і в наступному році ми надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту", – запевнили у відомстві.

Patria 6х6 (XA‑300) – бронетранспортер, розроблений однойменною фінською компанією. Перебуває на озброєнні низки європейських країн з 2021 року. Бронетранспортер серед іншого відомий високим рівнем протимінного захисту – він може витримати вибух до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Patria 6х6 має низку модифікацій – команда машина, штурмовий БТР, медична машина й так далі.

Фінляндія, Швеція, Латвія та Німеччина ще у 2021 році погодили придбання понад 200 бронетранспортерів. З 2024 року виробництво Patria 6х6 повністю локалізоване на території Латвії. А ЗСУ знайомі з виробами компанії Patria через польські постачання – Rosomak, який перебуває на озброєнні української армії, є локалізованою у Польщі ліцензійною копією Patria AMV.

Тим часом США нібито "стурбувалися" тим, що запаси боєприпасів до ППО та високоточної зброї вичерпуються. Тому було ухвалено рішення призупинити постачання цих типів озброєння Україні. Відповідальний за це рішення – чинний міністр оборони США, колишній телеведучий Піт Хегсет. Він самочинно призупинив постачання, не очікуючи на наказ із Білого дому.