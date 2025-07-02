ПВО и не только: США заморозили поставки важного оружия для Украины — СМИ

Решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас

В США обеспокоились тем, что запасы боеприпасов к ПВО и высокоточного оружия иссякают. Поэтому было принято решение приостановить поставки этих типов вооружения Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что соответствующее решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки запасов боеприпасов на складах.

Сообщается, что после завершения проверки у чиновников оборонного ведомства США возникли опасения о том, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов существенно сократилось.

Источники издания сообщили, что изначально решение о приостановке части помощи, которую Украине обещали во времена правления администрации Джо Байдена, было принято еще в начале июня. Однако в силу решение вступает лишь сейчас.

Напомним, Колби еще до вступления в должность критиковал выделение военной помощи Украине. Он высказывал убеждение, что Украина проигрывает войну, сомневался в реалистичности возвращения Крыма. Кроме того, он высказывал сомнение в способности армии США победить Россию, не говоря уже о Китае.

Как сообщалось ранее, аналитик Валерий Клочок рассказал "Телеграфу", что для президента США Дональда Трампа важно, чтобы войн не было при его каденции. Что будет после этого его не интересует.