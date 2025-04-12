Украина значительно увеличила производство крылатых ракет и беспилотников: в Минстратегпроме назвали цифры

За 2024 год в Украине создали 324 новых образца вооружения, а общая сумма изготовленного оружия и боеприпасов составила более 9 млрд. долларов США.

Украина в 2024 году в восемь раз увеличила выпуск крылатых ракет по сравнению с предыдущим годом. А выпуск ударных беспилотников, активно бьющих по России, вообще вырос в 22 раза, если сравнивать с 2022 годом. Выросли и другие объемы дальнобойного и другого вооружения, которое производит именно украинский военно-промышленный комплекс.

Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время брифинга ко Дню Оружейника, сообщает "Суспільне". По словам министра, 2024 год стал годом беспрецедентного роста украинского ВПК. Так, в 2022 году Украина производила только одну модель ракеты – противокорабельная крылатая ракета "Нептун".

"Сейчас у Украины очень много новых изделий, которые обеспечили увеличение объема производства в восемь раз, по сравнению с 2023 годом", – сказал Сметанин.

Также, по его данным, производство дальнобойных ударных дронов выросло вдвое, если сравнивать с 2023 годом и в 22 раза, если сравнить объемы с 2022 годом. Всего за 2024 год в Украине было создано 324 новых образца вооружения, а общая сумма изготовленного оружия и боеприпасов составила более 9 млрд долларов США. Однако это только малая часть реальных возможностей украинского ВПК.

"На этот год мы уже видим рост. Мы будем иметь возможность на конец этого года произвести вооружение военной техники на 35 млрд долларов внутри Украины", – резюмировал министр.

Напомним, ранее Сметанин говорил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны (ПВО) типа Patriot. Правительство и оборонный сектор ведут переговоры с западными партнерами по этому поводу.

Украинские СМИ отмечают, что в наличии у Сил обороны есть около шести батарей Patriot при минимальной потребности в условиях войны от 10 до 25 батарей. На США полагаться в плане поставки новых батарей и боеприпасов для них больше не стоит, поэтому одна из главных задач украинской оборонной промышленности – решить вопрос дефицита как батарей Patriot, так и противоракет к ним. Но это очень сложный вопрос, который почти невозможно решить сейчас.