В США известный конгрессмен требует у Трампа объяснить, почему остановили помощь Украине: подробности (фото)

Конгрессмен хочет услышать разъяснения по поводу этой ситуации от министра обороны США и самого Трампа

Решение США приостановить оказание военной помощи Украине вызвало возмущение даже среди членов партии президента Дональда Трампа. Так, конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик отправил Трампу письмо с требованием срочно провести брифинг и дать объяснения.

Об этом написал сам Фицпатрик в своем X (Twitter). Конгрессмен сообщил, что новости о приостановлении помощи Украине вызвали у него "серьезную обеспокоенность", поскольку Украина четвертый год ведет тяжелую войну, а Россия усилила воздушные атаки на украинские города.

"Украинские войска не только защищают свою родину, они держат передовую свободы. В защите свободы не может быть половинчатых мер. Мы должны, как всегда, отстаивать мир через силу", — написал он.

Фицпатрик добавил, что запросил брифинг с участием Белого дома и Пентагона. Конгрессмен хочет услышать разъяснения по поводу этой ситуации от министра обороны США и самого Трампа.

"Я официально запросил экстренный брифинг от Белого дома и Министерства обороны для разъяснения этих сообщений, пересмотра запасов оружия и боеприпасов нашей страны и обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались полностью привержены обеспечению Украины ресурсами, которые ей срочно нужны для защиты своего народа и сохранения дела свободы", – говорится в сообщении.

Письмо конгрессмена Фицпатрик

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, ответственен за это глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая".