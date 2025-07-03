Сколько оружия для Украины США заблокировали в Польше: обнародован точный список

Главные позиции – боеприпасы для разных систем ПВО, помогающих отражать воздушные атаки России

Среди поставок вооружения Украине, приостановленных Пентагоном, была партия, которая уже находилась на территории Польши. В этой партии находились десятки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и сотни ракет для систем HIMARS.

Об этом сообщил репортер NPR Том Боуман. Он привел список находившегося на территории Польши вооружения, которое застряло там из-за саботажа со стороны Пентагона:

92 ракеты AIM разных моделей для истребителей и систем ПВО;

30 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot (PAC3MSE) – модификация, предназначенная для перехвата баллистических ракет;

8496 155-мм гаубичных снарядов для самоходной артиллерии стандарта НАТО;

142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLRS для систем M142 HIMARS

25 ракет Stinger;

125 противотанковых гранатометов AT-4.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, ответственен за это глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая".