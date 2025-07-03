В Пентагоне попытались оправдаться за прекращение поставок оружия Украине: чем аргументировали

Так называемая "проверка запасов" проводится для гарантии, что предоставление оборонной поддержки Украины согласуется с оборонными приоритетами США

В Пентагоне попытались объяснить свое решение приостановить оказание Украине военной помощи. Там заявили, что, мол, предоставляют президенту США Дональду Трампу рекомендации, как лучше оказывать Киеву военную поддержку, в том числе поставлять критически важное вооружение.

Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга 2 июля. Парнелл сказал, что так называемая "проверка запасов" проводится для гарантии, что предоставление оборонной поддержки Украины согласуется с оборонными приоритетами США и с целью президента Трампа прекратить войну в Украине.

"Министерство тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели, сохраняя одновременно боеспособность армии США и приоритеты обороны. Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту рекомендации по принятию решений по дальнейшей военной помощи Украине", – заявил он.

Парнелл добавил, что США хотят оценить, какие боеприпасы и куда отправляются. Однако он проигнорировал вопрос прессы о том, какого оружия касается этот пересмотр, когда он завершится, и какие страны, кроме Украины, коснется.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, ответственен за это глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая".