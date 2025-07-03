Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о том, почему США решили остановить передачу отдельного вооружения Киеву

Я, кстати, согласен с мнением, что очередная приостановка военной помощи Украине — инициатива на уровне окружения министра обороны Хегсета.

Первая приостановка случилась, когда в конце января Хегсет послушал совещание в Белом доме жопой, и решил, что самое время остановить помощь. Тогда охренели и в Белом доме, и в Госдепе, и поставки быстро восстановили.

Потом была приостановка после срача в Овальном кабинете. Разрулили.

Затем в июне Хегсет забрал из помощи Украине взрыватели для противошахедных ракет. Мол, на Ближнем Востоке они нужнее. Прокатило.

И теперь это. Забирают наиболее ценное для нас — ракеты для Пэтриотов и Хаймарсов.

В окружении алкоминистра Хегсета есть противники помощи Украине. "Наш враг Китай, а не Россия, бла-бла-бла".

Вот они под шум баяна и продвинули идею пополнения складов Пентагона за счет помощи Украине. И об этом событии многие в нынешней власти США узнали уже постфактум.

Имхо, это все еще не зловещий план Трампа, а следствие бардака в его администрации и бомбардировок Ирана, которые считаются успешными и дают Хегсету некий карт-бланш.

Единственное, сейчас не январь, когда Хегсет утворил дичь по неопытности. Сейчас он без согласования с Белым домом тот "успех" вряд ли бы повторил.

Так что Трампу явно что-то сказали, и тот одобрил. Единственная интрига, а понял ли Трамп, что именно ему подсунули для одобрения. Возможно, идею приостановки завернули в такие слова, что Донни кивнул, не вникая в подробности.

Если так, то приостановку помощи должны сравнительно быстро откатить назад. Мол, прошло время, мы проанализировали поток и восстановили.

Если нет, то история будет сложнее и дольше.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка