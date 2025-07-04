"Розпад Росії неминучий": американський політолог назвав чотири етапи деколонізації імперії

Цей процес стосується не лише колишніх колоній, а й самої України

Процес деколонізації Росії вже запущений і прискорюється — переконаний американський політолог Януш Бугайський. На його думку, Російська Федерація повторює долю Радянського Союзу, і основні умови для її розпаду вже дозріли.

Про це він заявив під час панельної дискусії "Деколонізація росії як пріоритет стратегії оборонної демократії для України", передає "Телеграф".

На думку експерта, деколонізація — це не одномоментна подія, а складний багаторівневий процес, який передбачає послідовне звільнення народів від імперського контролю Москви. І цей процес стосується не лише колишніх колоній, а й самої України.

"Україна також залучена до процесу деколонізації самої себе від Росії. Це процес — він не відбувається миттєво. Але, на мою думку, є кілька ключових елементів, які мають відбутися", — говорить він.

Першим етапом, за словами Бугайського, є розпад центральної імперської держави. Він зазначає, що як сторонній спостерігач уже бачить у Росії "багато слабких місць і вразливостей, які лише посилюються".

Другий етап — поява нових незалежних держав, які самі проходять шлях звільнення. На прикладі країн Балтії, Казахстану та Центральної Азії видно, що цей шлях може бути різним за темпами, але суть одна — відмова від російської мови, культури та політичного впливу.

"У випадку Казахстану — це, наприклад, перехід на латиницю, використання казахської як основної мови замість російської, вивчення інших іноземних мов, відмова від залежності від російської як мови міжнаціонального спілкування", — наводить приклад політолог.

Януш Бугайський поділився показовою історією: під час розмови з активістом із Сахи (Якутії) у Варшаві він дізнався, що першу історію цього народу написав не росіянин, а польський політичний засланець у Стокгольмі. І це показує, що частина процесу деколонізації — це відкриття своєї історії, своєї мови та свого наративу.

Третій етап — це втрата Москвою ресурсів і людського потенціалу, необхідних для ведення імперських війн. За словами експерта, імперіалізм і колоніалізм завжди йдуть пліч-о-пліч. Неможливо бути колоніальною державою, не ведучи загарбницької політики. За його словами, будь-яке імперське розширення включає певну форму колонізації або асиміляції — у цьому випадку, наприклад, русифікацію.

Останній, довготривалий етап — це зовнішня політична і економічна інтеграція нових держав. Бугайський навів приклад Казахстану, з яким працював особисто, допомагаючи йому подолати залежність від Росії.

"Їх постійно стримує і Росія, і Китай. Тому допомагати країнам на кшталт Казахстану й іншим у Центральній Азії — надзвичайно важливо. Бо щойно Казахстан повністю відірветься від Росії (а я вірю, що це станеться, чим більше Росія слабшає), тим більше інші сусіди будуть до нього тяжіти. Особливо тюркські народи в межах Російської Федерації", — підсумував він.

Хто такий Януш Бугайський?

Януш Бугайський — американський політолог польського походження, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду у Вашингтоні. Народився в Англії, є автором понад 20 книг про Східну Європу, Росію та трансатлантичні відносини. Брав участь у роботі провідних аналітичних центрів США, зокрема CSIS і CEPA, виступав у Конгресі США, а також консультував Держдепартамент.

Бугайський є одним із провідних учасників Форуму Вільних Народів Постросії — міжнародного майданчику, де обговорюється майбутнє регіону після розпаду Російської Федерації.