"Большая ошибка": Терехов объяснил, почему россияне не смогли захватить Харьков

Еще в 2014 году он мог стать столицей так называемой Новороссии

Россияне не смогли зайти и захватить Харьков в 2022 году не только благодаря военным, ведь огромную роль сыграли люди. Большая ошибка Кремля заключалась в том, что он считал Харьков пророссийским.

Об этом рассказал в интервью УП мэр города Игорь Терехов. По его словам, с начала полномасштабного вторжения он получал сообщения от россиян с предложениями "сдать Харьков", но в основном это была спам-рассылка.

Терехов говорит, что лично серьезных предложений не получал, но они и не имели значения. Однако отвергать риски, под которые попал Харьков в 2022 году, нельзя.

"Россияне стояли вдоль кольцевой дороги и заходили сюда. Риск удалось отвлечь благодаря позиции харьковчан. Я помню очереди в военкоматы, раздачу оружия. Молодежь, женщины, дети, старики — все вместе. Это все Харьков", — добавляет Терехов.

Он также отмечает, что огромную роль в этом сыграла 92 бригада. Тогда во время защиты Харькова многие военные погибли, они ценой своей жизни не дали оккупантам зайти в город. В первые дни войны город пережил страшное время: взрывали мосты, заходили диверсионные группы.

"Ошибка россиян заключается в том, что они считали Харьков пророссийским. Это не так. Никогда Харьков не был пророссийским городом. Все, что происходило с 2014-го, харьковчане видели. Вы же понимаете, что Россия начинала из Харькова", — говорит Терехов.

По словам корреспондента, что в 2014 году Харьков мог стать столицей так называемой Новороссии, мэр города подчеркнул, что не стал бы никогда. Его отбили в 2022 году, как и в 2014 году. И это все усилиями харьковчан, они увидели на примере Луганска и Донецка, что их ждет и что несет Россия. Однако, если Харьков не пророссийский, это не значит, что 5–10% не настроены пророссийски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне атаковали Харьков новым дроном "Черника".