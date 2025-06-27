Зеленский жестко высказался о России: "Чем дольше воюет, тем меньше в ней нормального"

Россияне все же надеются на ослабление существующих санкций

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против Российской Федерации важным инструментом давления, в частности на личные капиталы так называемой "путинской элиты". Кроме того, он подчеркнул, что длительная война в нашей стране приводит к постепенному упадку в Кремле, что признают даже ее влиятельные круги.

Об этом он рассказал на форуме Fair play, посвященном санкциям против России, где побывал корреспондент "Телеграфа". "Чем дольше Россия воюет, тем меньше в ней нормального", — заявил чиновник.

Вместе с тем он подчеркнул, что санкции — это не только инструмент давления на экономику страны-агрессора, но и способ влияния на ее ближайшее окружение, которое обогащается за счет войны и страданий украинцев.

Украинский глава государства также отметил, что даже сами представители "путинской элиты" признают деградацию Российской Федерации с продолжительностью войны. Они, по словам политика, хотят сохранить свою комфортную жизнь и доступ к благам цивилизации, в частности образования и медицины на Западе, поэтому пытаются давить на эти страны, чтобы мировые лидеры отменили или ослабили санкции.

"Путинская элита очень любит деньги, роскошную жизнь и хочет для своих детей хорошего образования и нормальной медицины. Они очень хотят, чтобы Запад не только не вводил новые санкции, но и ослабил существующие", — рассказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство российской элиты надеются, что полномасштабная война РФ против Украины завершится уже в 2025 году. Они верят в реальную возможность достижения договоренностей между Москвой и Киевом в рамках стамбульского процесса или других переговоров.