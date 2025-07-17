Возглавляла производство кормов для диких птиц: что известно о Юлии Свириденко, которая может стать премьер-министром

Свириденко говорит на трех иностранных языках: английском, китайском и японском

Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней тому назад официально предложил министру экономики Юлии Свириденко занять пост премьер-министра Украины. В четверг, 17 июля, в Верховной Раде состоится голосование народных избранников по ее кандидатуре.

"Телеграф" расскажет, чем запомнилась политик на должности главы экономического ведомства и какова ее биография.

Что известно о Юлии Свириденко

Юлия Свириденко родилась в 1985 году в Чернигове. Высшее образование получила в Киевском торгово-экономическом университете, где изучала менеджмент антимонопольной деятельности. После окончания учебы прошла аспирантуру по специальности "экономика и управление национальным хозяйством".

Юлия Свириденко

Профессиональную карьеру Свириденко начала в 2008 году как экономист Украинско-Андоррского совместного предприятия АО "АМП". Впоследствии работала оценщиком в Черниговском междугородном бюро технической инвентаризации, а также являлась заместителем директора компании "Эко-Втор".

В 2011 году она возглавила Постоянное представительство Чернигова в китайском городе Уси. Ее задачей было привлечение инвестиций в регион и создание условий для работы иностранного бизнеса.

Юлия Свириденко и Владимир Зеленский

В 2015 году Свириденко стала советницей главы Черниговской областной государственной администрации, а вскоре возглавила Департамент экономического развития ЧОГА. После этого ее назначили первым заместителем главы администрации. В определенный период она временно исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.

В 2019 году Свириденко возглавила компанию "Сидко Украина", занимающуюся производством кормов для диких птиц и переработкой органической продукции. В том же году она была назначена заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Параллельно она стала председателем правления Фонда государственного социального страхования на случай безработицы и вошла в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. В 2020 году ее избрали первым заместителем министра развития экономики.

Юлия Свириденко и Денис Шмигаль

После этого Юлия Свириденко работала заместителем главы Офиса президента Украины. В 2021 году ее вывели из состава делегации ТКГ, однако в том же году она была назначена министеркой экономики Украины. В 2022 году она возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики, проводила международные переговоры по усилению санкций против России.

В июне 2025 Юлию Свириденко назначили заместителем председателя Совета по вопросам поддержки предпринимательства — консультативно-совещательного органа при президенте Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Свириденко будет не первой женщиной, которая возглавит Кабмин в Украине — в 2005 и 2007 годах правительством уже руководила хорошо известная Юлия Тимошенко.