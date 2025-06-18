Законопроект Зеленского о гражданстве прошел Раду: кто теперь сможет иметь два паспорта

Если взял российский паспорт добровольно, украинский можешь потерять

Множественному гражданству в Украине – быть. Верховная Рада приняла законопроект 11469 о введении множественного гражданства в Украине. Его инициатором был президент Владимир Зеленский. "За" проголосовали 243 депутата.

Об этом сообщают нардепы. В тексте законопроекта говорится о случаях, когда множественное гражданство в Украине возможно. В частности, это получение двух гражданств ребенком при рождении, украинским ребенком при усыновлении иностранцами, при женитьбе на иностранце и т.д.

Поддержка закона о множественном гражданстве

Также множественное гражданство допускается для тех, кто получил его при достижении совершеннолетия в другом государстве по его законам. Для тех стран, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке:

в случае приобретения гражданства Украины для иностранцев

в случае обретения гражданства таких стран для украинцев.

Важно, что если хотя бы один из родителей гражданин Украины — ребенок получает гражданство. Также это касается детей, рожденных на территории Украины, если у них нет другого гражданства — говорится в законопроекте. Также там прописаны условия для иностранцев по получению гражданства Украины.

Право на множественное гражданство, согласно законопроекту

Важно, что Кабмин будет формировать список стран, двойное гражданство, с которыми разрешено. Если гражданин Украины добровольно получил гражданство РФ или другой страны, граждане которой не имеют права на упрощенное получение украинского, он может потерять украинское гражданство.

Кто потеряет украинское гражданство

После того, как закон принимается Верховной Радой, он проходит процедуру подписания Президентом и официального обнародования, после чего вступает в силу. Учитывая, что его подал президент, вероятнее всего, процедура подписания не затянется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что двойное гражданство не станет преградой для мобилизации. Украинское гражданство все равно учитывается.