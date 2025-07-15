Две Юлии, одно кресло: чем Свириденко похожа и отличается от Тимошенко

Первое отличие – отсутствие знаковой косы Тимошенко трудно не заметить сразу

Уже в ближайшее время в Украине может произойти перезагрузка правительства. В частности, действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля может заменить министр экономики Юлия Свириденко. Она станет не первой женщиной в Украине, которая занимала эту должность – в далёких 2005 и 2007 годах Кабинетом Министров руководила Юлия Тимошенко.

"Телеграф" заметил, что в общественном дискурсе уже появились сравнения обеих Юлий. Что их объединяет — и что, наоборот, делает совершенно разными?

Юлия Тимошенко: бизнес, энергетика, политика

Юлия Тимошенко родилась в Днепре в 1960 году. По образованию — инженер-экономист, впоследствии получила учёную степень кандидата экономических наук. В конце 80-х начала предпринимательскую деятельность, а с 1991 года её бизнес перешёл в сферу энергетики — она возглавила корпорацию "Украинский бензин", а затем "Единые энергетические системы Украины".

Юлия Тимошенко. Фото: УНИАН

В середине 90-х Тимошенко стала заметной политической фигурой. В 1997 году впервые прошла в парламент, а в 1999-м создала партию "Батькивщина", которой руководит до сих пор. С 1999 года — вице-премьер по вопросам энергетики, а после Оранжевой революции дважды возглавляла Кабинет Министров — в 2005 и 2007-2010 годах. Её деятельность всегда сопровождалась политическим напряжением, резонансными конфликтами, но также и высокими рейтингами доверия.

Юлия Свириденко: экономика, госслужба, стабильность

Нынешняя глава Минэкономики родилась в 1985 году в Чернигове. Имеет степень магистра по менеджменту антимонопольной деятельности, училась также в Германии и Швеции по управленческим и правительственным программам. Профессиональную карьеру начала в частном секторе, однако ещё с 2015 года активно работает в органах исполнительной власти.

Прошла путь от советника главы Черниговской ОГА до и.о. главы области, затем — до заместителя министра экономики. В 2020 году стала заместителем руководителя Офиса Президента, а с ноября 2021 года занимает должность первого вице-премьера и министра экономики. Её считают дисциплинированной технократкой, лояльной действующей власти фигурой, которая избегала громких публичных конфликтов.

Юлия Свириденко

Обе Юлии — экономисты по образованию, уроженки регионов с сильным промышленным потенциалом, и имеют опыт руководства в правительстве. Но если Тимошенко ассоциируется с харизматичным лидерством, популизмом и яркими политическими кампаниями, то Свириденко — с профессиональным государственным управлением, административной дисциплиной и отсутствием политического пиара.

Тимошенко строила политическую карьеру в бурные годы трансформации, тогда как Свириденко работает в условиях войны, кризиса и международной поддержки. Их подход к публичной коммуникации также принципиально различается: одна — медийная и эмоциональная, другая — сдержанная и прагматичная.

Уровень владения иностранными языками

Одним из отличий между Юлией Тимошенко и Юлией Свириденко является уровень владения иностранными языками — фактор, имеющий существенное значение в условиях дипломатических переговоров и международного взаимодействия.

По состоянию на 2018 год было известно, что Юлия Тимошенко не владела английским языком. Во время встреч с иностранными политиками функцию переводчика традиционно выполнял её давний соратник Григорий Немыря, который в прошлом занимал должность вице-премьера в её правительстве.

Зато Юлия Свириденко демонстрирует глубокую языковую подготовку. Она окончила школу с углублённым изучением иностранных языков, свободно владеет английским, выучила китайский язык непосредственно во время стажировок в КНР, где неоднократно находилась в служебных командировках, а также освоила японский — её преподавателем был носитель языка.

Семейная жизнь

Семейная жизнь обоих политиков — ещё один важный аспект, формирующий образ лидера в глазах общества. Юлия Тимошенко имеет многолетний брак с бизнесменом Александром Тимошенко. В 2011 году, во время громкого судебного процесса, муж публично поддерживал жену, выступая её защитником. В 2012 году он получил политическое убежище в Чехии, однако после освобождения Юлии Тимошенко из заключения вернулся в Украину.

Юлия Тимошенко с мужем

Их дочь Евгения — выпускница Лондонской школы экономики по специальностям "политика и философия". В течение заключения матери активно боролась за её освобождение на международном уровне. Была замужем за британским музыкантом Шоном Карром, а с 2014 года — за одесским предпринимателем Артуром Чечёткиным. Семья воспитывает троих детей.

Братьев или сестёр у Тимошенко нет: она – единственный ребёнок в семье.

Юлия Свириденко также имеет семью. Её муж — Сергей Дерлеменко — предприниматель и руководитель нескольких компаний, работающих в сферах строительства, телекоммуникаций и обслуживания инженерных сетей. В 2015 году баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Самопомощь". Супруги воспитывают дочь по имени София.

Сергей Дерлеменко, муж Юлии Свириденко

Народный депутат Марьяна Безуглая обратила внимание на факт, что брат первой вице-премьера Юлии Свириденко, вероятной будущей главы правительства, находится за границей. По её словам, Виталий Свириденко выехал на учёбу в Лондон и до сих пор не вернулся в Украину.

Юлия Свириденко с братом Виталием

В своём сообщении Безуглая отметила, что ранее уже пыталась выяснить этот вопрос неофициально, однако ответа не получила. Она подчеркнула, что согласно открытым источникам, Виталий Свириденко до 2022 года возглавлял Черниговскую областную федерацию стрельбы и находился в Украине в период активной подготовки России к вторжению.

Уголовные дела против Тимошенко

Самые известные уголовные дела против Юлии Тимошенко связаны с периодом её премьерства и пребывания во главе ЕЭСУ. В декабре 2010 года Генеральная прокуратура обвинила её в нецелевом использовании средств от Киотского протокола и в финансировании закупки автомобилей скорой помощи. Однако международные аудиторские компании и аудит Счётной палаты подтвердили отсутствие нарушений. В апреле 2011 года ГПУ открыла дело о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

В октябре 2011 года Тимошенко приговорили к семи годам лишения свободы. Этот приговор вызвал критику со стороны Европейского Союза, США, России, Совета Европы, Freedom House и других влиятельных институтов. Международные наблюдатели, включая Датский Хельсинкский комитет, заявили о политической мотивированности преследования. В 2013 году ЕСПЧ постановил, что арест был незаконным и нарушил права Тимошенко.

У Свириденко тоже не обошлось без скандалов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку первой вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко. Основанием стало депутатское обращение Владимира Арьева, который обнародовал информацию о высоких гонорарах чиновницы за преподавание в Киевской школе экономики.

Согласно официальному ответу НАПК, проверка стартовала 14 апреля 2025 года и охватывает, в частности, мониторинг образа жизни и возможного конфликта интересов. Арьев утверждает, что в 2024 году Свириденко задекларировала более 3,1 млн гривен гонораров, полученных в KSE, структурах которой также выполняются грантовые программы с участием Министерства экономики — ведомства, которое она возглавляет.

В ответ президент KSE Тимофей Милованов подтвердил: Свириденко действительно получает $6 тысяч ежемесячно за преподавание, что, по его мнению, соответствует рыночным ставкам. Он также подчеркнул, что сама KSE не выполняет никаких проектов Минэкономики — этим занимаются независимые структуры со своим советом директоров и механизмами предотвращения конфликта интересов.

Несмотря на это, скандал уже вызвал резонанс в профессиональной среде. Образовательные работники обращают внимание на глубокое неравенство: средняя зарплата преподавателя государственного университета в Украине составляет 12-15 тысяч гривен, тогда как высокопоставленный чиновник по совместительству может позволить себе гонорары в десятки раз выше. Аналитики отмечают, что ситуация имеет не только юридическое, но и этическое измерение: речь идёт о прозрачности, приоритетах государственной политики и общественном доверии

Как политики видят экономическое развитие страны

21 сентября 2018 года в Киеве лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко презентовала свою экономическую программу под названием "Новый экономический курс Украины". Мероприятие состоялось в формате публичного форума с участием специалистов, экспертов и представителей бизнеса.

Среди ключевых целей курса — переход от кланово-олигархической системы к социальной рыночной экономике инновационного типа, ежегодный рост ВВП на уровне 7%, налоговая реформа, стабилизация гривны и новая монетарная политика. Тимошенко также подчеркнула необходимость привлечения интеллектуалов и предпринимателей к управлению государством и ликвидации чрезмерного налогового давления путём отмены НДС, ЕСВ и десятков мелких налогов.

Юлия Тимошенко на презентации "Нового курса Украины"

Она подчеркнула, что основой экономического роста должно стать не сырьевое, а инновационное развитие, что предусматривает дешёвые кредиты, реформу банковского сектора и новую роль государства как партнёра бизнеса.

4 ноября 2021 года Юлию Свириденко назначили министром экономики Украины и первым вице-премьером. В своём первом выступлении в парламенте она предложила направить инвестиции в машиностроение, энергетику и железнодорожные перевозки, однако реализовать эти планы помешала полномасштабная война, начавшаяся менее чем через четыре месяца.

Значительное внимание государства было сосредоточено на восстановлении энергетики и "Укрзализныци", но уже в военном контексте. По оценкам Всемирного банка, после падения ВВП на треть в 2022 году, в 2023-м он вырос на 5,5%, однако впоследствии темпы замедлились: 2,9% в 2024-м, а в 2025-м ожидается ещё меньше. Прогноз на 2026 год также ухудшен — с 7% до 5,2%.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев обвиняет Минэкономики в неэффективном распределении средств, в частности на проекты типа "Национальный кешбэк", вместо поддержки приоритетных секторов, таких как оборонно-промышленный комплекс. Он также указывает на недостаточную адаптацию старых программ к новым реалиям, в частности в сфере гуманитарного разминирования.

Юлия Свириденко

Зато в Нацбанке и среди отдельных депутатов от "Слуги народа" есть и положительные оценки. Программу "5-7-9" называют успешной, в частности благодаря гибкому подходу Минэкономики к её условиям и постоянному диалогу с бизнесом. Также отмечается роль Свириденко в переговорах с США по совместному инвестиционному фонду: после нескольких раундов консультаций и личной встречи Зеленского и Трампа соглашение удалось заключить на условиях паритета сторон.

Кроме того, команда Свириденко получает одобрительные отзывы за работу над Ukraine Facility Plan — документом, который открыл Украине путь к 50 миллиардам евро от ЕС.

Юлия Тимошенко как премьер-министр: антикризисные меры, газовая реформа и земельная инициатива

На посту премьер-министра Юлия Тимошенко сосредоточила внимание на преодолении экономического кризиса, реформировании энергетического сектора и внедрении земельной политики. В 2008–2009 годах её правительство активно взаимодействовало с Международным валютным фондом для стабилизации экономики в условиях глобального финансового спада.

Среди ключевых инициатив — устранение компании "РосУкрЭнерго" с газового рынка и заключение прямых контрактов с "Газпромом". Также Кабинет Министров начал процесс бесплатного оформления государственных актов на землю для граждан, что стало первым шагом к широкой земельной реформе.

Свириденко озвучила три приоритета нового правительства после встречи с президентом

После ожидаемой смены премьер-министра, о которой заявил президент Владимир Зеленский, новое правительство Украины сосредоточится на трёх главных задачах. Об этом сообщила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, которой, по её словам, предложено возглавить Кабинет Министров.

По итогам встречи с главой государства, Свириденко уточнила, что среди первоочередных приоритетов — укрепление экономики, расширение социальной поддержки и масштабирование производства оружия в Украине. Для реализации этих целей, как подчеркнула она, необходимо будет провести ощутимую дерегуляцию, ликвидировать бюрократические барьеры, сократить некритические расходы госбюджета и направить государственные ресурсы на оборонные нужды.

Юлия Свириденко и президент Украины Владимир Зеленский

"Государственный аппарат не имеет права растрачивать ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы. Украинское общество должно получить более чёткие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности", — подчеркнула Свириденко в своём сообщении в Facebook. Она также отметила, что в ближайшее время представит новый состав правительства, как того требует Конституция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как соцсети реагируют на возможное премьерство Юлии Свириденко — подборка самых метких мемей и сравнений с Юлией Тимошенко.