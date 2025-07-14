Нового премьера должен был выбирать не Зеленский: как "Слуги" прокомментировали "ход" президента

В Верховной Раде разные мнения

Министр экономики Юлия Свириденко может уже вскоре возглавить правительство Украины. Президент Владимир Зеленский лично предложил ей высокий пост во время встречи. При этом в сети украинцы обсуждают кандидатуру нового премьера так же бурно, как и некую правовую коллизию, которая могла возникнуть в связи с этим.

"Телеграф" объясняет, что задело некоторых в сети, а также рассказывает о мнении нардепов "Слуги народа" на этот счет.

О каком правовом нюансе идет речь

Некоторые в сети подметили, что предложение Зеленского могло нарушить процедуру назначений, которая определена законом. В частности, об этом написал журналист Сергей Руденко. Он довольно бурно отреагировал на то, что именно Зеленский сообщил о решении назначить Свириденко новым главой правительства.

Что говорит Конституция Украины

Согласно статье 114 премьер-министр назначается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.

"Кандидатуру для назначения на должность Премьер-министра Украины вносит президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины", — гласит закон.

Таким образом процедура должна выглядеть следующим образом: нардепы предлагают президенту кандидата — президент рассматривает её и подает предложение в Раду — Рада голосует и принимает решение о назначении.

Некоторых пользователей соцсетей смутило то, что в случае со Свириденко назначение может выглядеть так будто президент обошел первый пункт и это якобы было именно его решением. Хотя, отметим, конечное решение в итоге все равно принимается именно Радой.

Что говорят в Раде

Народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев в комментарии "Телеграфу" заявил, что президент сделал все правильно, а также заверил, что предварительные неформальные обсуждения кандидатуры все же были.

"Правильно он все сделал – он же вносит. А у нас просто были предварительные неформальные обсуждения — большинство "за", — отметил он.

То есть, нардеп говорит о том, что чисто формально даже этот нюанс был соблюден.

Однако в это же время один из источников "Телеграфа" в "Слуге народа" информацию об обсуждениях не подтверждает.

"Опрос не проводился. Не слышал, чтобы кого-то спрашивали", — сообщил он.

Еще один источник "Телеграфа" в Раде также заявил, что с нардепами из "слуг" этот вопрос якобы еще не обсуждали. При этом он отметил, что вряд-ли большинство будет против и допустил, что обсуждение может пройти и в день голосования.

"Шмыгаль хорошо общается с нардепами. И хотя его замену Свириденко поддерживают далеко не все во фракции, вряд ли "слуги" пойдут против решения Офиса. С нардепами от "слуг" еще не разговаривали, но обычно такие вопросы проговаривают именно в день голосования, чтобы заранее не раскачивать лодку. И хотя на завтра (вторник) этот вопрос в повестку дня не внесен, он такой, что может быть пройден через несколько часов и изменен, после чего уже будут проговаривать и изменения в Кабмине", — сказал источник.

Нардеп Максим Бужанский в комментарии "Телеграфу" и вовсе назвал заявление Зеленского консультациями и отметил, что ничего окончательно еще не решено.

По его словам, президент, предвидя возможную отставку Шмыгаля, решил провести консультации с кандидатами.

"На данный момент, я так понимаю, есть только предложение президента. Когда Кабмин отправят в отставку, тогда соберемся и послушаем еще предложения. Может они появятся внутри фракции. Если не будет, то будем подавать по положенной процедуре ту кандидатуру, которую предлагает президент", — говорит Бужанский.

То есть, по словам Бужанского, речь идет не об отходе от процедуры, а о добавлении к ней нулевого пункта — предложении Зеленского.

"Процесс еще не завершен. Процесс продолжается", — добавил нардеп.

Когда Свириденко может быть назначена главой правительства

Источники "Телеграфа" в "СН" говорят, что отставка Шмыгаля может состояться уже в среду, а голосование за новое правительство — в четверг (17 июля).

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о Свириденко, которая может возглавить правительство.