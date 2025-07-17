Очолювала виробництво кормів для диких птахів: що відомо про Юлію Свириденко, яка може стати прем’єр-міністром

Свириденко розмовляє трьома іноземними мовами: англійською, китайською та японською

Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому офіційно запропонував міністерці економіки Юлії Свириденко зайняти пост прем’єр-міністра України. У четвер, 17 липня, у Верховній Раді відбудеться голосування народних обранців щодо її кандидатури.

"Телеграф" розповість, чим запам’яталася політикиня на посаді очільника економічного відомства та якою є її біографія.

Що відомо про Юлію Свириденко

Юлія Свириденко народилася 1985 року в Чернігові. Вищу освіту здобула в Київському торгівельно-економічному університеті, де вивчала менеджмент антимонопольної діяльності. Після завершення навчання пройшла аспірантуру за спеціальністю "економіка та управління національним господарством".

Юлія Свириденко

Професійну кар'єру Свириденко розпочала у 2008 році як економістка Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП". Згодом працювала оцінювачкою в Чернігівському міжміському бюро технічної інвентаризації, а також була заступницею директора компанії "Еко-Втор".

У 2011 році вона очолила Постійне представництво Чернігова у китайському місті Усі. Її завданням було залучення інвестицій у регіон і створення умов для роботи іноземного бізнесу. Саме на цей період припадає реєстрація підприємства "Еко-Втор", яке повністю фінансувалося іноземним капіталом.

Юлія Свириденко та Володимир Зеленський

У 2015 році Свириденко стала радницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а незабаром очолила Департамент економічного розвитку ЧОДА. Після цього її призначили першим заступником голови адміністрації. У певний період вона тимчасово виконувала обов’язки голови Чернігівської ОДА.

У 2019 році Свириденко очолила компанію "Сідко Україна", яка займається виробництвом кормів для диких птахів і переробкою органічної продукції. Того ж року її призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Паралельно вона стала головою правління Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття та увійшла до української делегації у Тристоронній контактній групі. У 2020 році її обрали першою заступницею міністра розвитку економіки.

Юлія Свириденко та Денис Шмигаль

Після цього Юлія Свириденко працювала заступницею голови Офісу Президента України. У 2021 році її вивели зі складу делегації ТКГ, проте того ж року її призначили міністеркою економіки України. У 2022 році вона очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики, проводила міжнародні переговори щодо посилення санкцій проти Росії.

У червні 2025 року Юлію Свириденко призначили заступником голови Ради з питань підтримки підприємництва — консультативно-дорадчого органу при президентові України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Свириденко буде не першою жінкою, яка очолить цю посаду в Україні — у 2005 та 2007 роках урядом уже керувала добре відома Юлія Тимошенко.