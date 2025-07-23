Сроки не фиксированы: в Госдепартаменте объяснили ультиматум Трампа России о 50 днях

Трамп назначил временные рамки — его не устраивает происходящее в Украине

Президент США Дональд Трамп в своем ультиматуме россиянам заявил о 50 днях на достижение мира, но этот срок "не фиксированный". Это только своеобразное "окно возможностей" для достижения прогресса по прекращению боевых действий в Украине.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга. Она напомнила, что в процессе обсуждения мирного соглашения уже были переговоры и движение вперед, но потом все "сломалось".

"Я бы посоветовала осторожно относиться к словам президента, когда он вспоминает определенный временной промежуток или "окно" возможностей — это может означать любой момент в пределах этого окна… Ситуация может измениться очень быстро. То есть день, когда вы определяете определенное окно возможностей, через два дня может уже не соответствовать реальности — из-за новых обстоятельств или договоренности", — сказала Брюс.

Представитель Госдепартамента отметила, что сейчас речь идет не о статической ситуации. Когда планируется что-то более или менее стабильное, назначается встреча и стороны соблюдают определенную дату. Но здесь ситуация иная. Поэтому Трамп назначил временные рамки — его не устраивает происходящее в Украине и принимаемые Россией решения.

"Но здесь все иначе. То, о чем говорит президент, — это возможности. Это важная часть его лидерского подхода. И лицо, с которым мы ведем диалог, должно понимать: да, есть определенные варианты, но это не единственное, что он учитывает. Это не единственная динамика, которая имеет значение", — резюмировала Брюс.

Отметим, "Телеграф" сообщал, что надежды на скорейшее прекращение боевых действий в Украине могут оказаться ложными — по крайней мере, в ближайшие недели, хотя Трамп заявляет о возможности "договориться" с российским правителем Владимиром Путиным, Кремль вряд ли согласится на условия, которые можно воспринять как поражение.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп 14 июля установил 50-дневный срок для России, чтобы договориться о войне в Украине. Так он дал понять, что готов к переговорам, но после завершения этого периода перейдет к более жестким действиям.