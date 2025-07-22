Путину не понравится. Эксминистр назвал лучшую санкцию против России

Речь идет не о деньгах

Россию могут остановить санкции, но не такие, какие большинство представляет, ведь речь идет не только о деньгах и изоляции Кремля. Глава России Владимир Путин понимает язык силы.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, прекращение огня и мир в Украине вполне реальны.

"Лучшая "санкция" против Москвы — это новейшее вооружение для Украины. И не символическое, а в большом, достаточном количестве, чтобы действительно давить на Россию. Представьте, что Украина получает дальнобойное оружие с радиусом поражения до тысячи километров. Что мы имеем сотни таких ракет, которые способны уничтожать военную инфраструктуру", — говорит Огрызко.

Он добавляет, что в таком случае не обязательно атаковать Москву или Санкт-Петербург, ведь там достаточно сильная система ПВО. А вот в ударах вне этих городов, где есть склады, аэродромы, узлы логистики, есть смысл.

"И вот это – реалистично. И именно это самая эффективная санкция, которую только можно придумать. И только после такого "сигнала" Россия, возможно, задумается: стоит ли продолжать войну или все-таки прекратить огонь", — добавляет экс-министр.

Огрызко подчеркивает, что здесь не нужно путать два понятия – "прекращение огня" и "мирное соглашение". Это совершенно разные вещи. Поэтому, по его мнению, достичь мирного соглашения за 50 дней при современном раскладе — фантазии или попытка склонить Украину к капитуляции.

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