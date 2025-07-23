Терміни не фіксовані: в Держдепартаменті пояснили ультиматум Трампа Росії про 50 днів

Трамп призначив часові рамки — його не влаштовує те, що відбувається в Україні

Президент США Дональд Трамп у своєму ультиматумі росіянам заявив про 50 днів на досягнення миру, але цей термін "не фіксований". Це тільки своєрідне "вікно можливостей" для досягнення прогресу в питанні припинення бойових дій в Україні.

Про це заявила спікер Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу. Вона нагадала, що в процесі обговорення мирної угоди вже були переговори та був рух вперед, але потім все "зламалося".

"Я б порадила обережно ставитися до слів президента, коли він згадує певний часовий проміжок або "вікно" можливостей — це може означати будь-який момент у межах цього вікна… Ситуація може змінитися дуже швидко. Тобто день, коли ви визначаєте певне вікно можливостей, через два дні може вже не відповідати реальності — через нові обставини або домовленості", — пояснила Брюс.

Речниця Держдепартаменту зазначила, що зараз мова йде не про статичну ситуацію. Коли планується щось більш-менш стабільне, призначається зустріч та сторони дотримуються певної дати. Але тут ситуація інакша. Тому Трамп призначив часові рамки — його не влаштовує те, що відбувається в Україні та рішення, які приймає Росія.

"Але тут усе інакше. Те, про що говорить президент, — це можливості. Це важлива частина його лідерського підходу. І особа, з якою ми ведемо діалог, має розуміти: так, є певні варіанти, але це не єдине, на що він зважає. Це не єдина динаміка, яка має значення", — резюмувала Брюс.

Зазначимо, "Телеграф" повідомляв, що надії на швидке припинення бойових дій в Україні можуть виявитися хибними — принаймні в найближчі тижні. Хоча Трамп заявляє про можливість "домовитися" з російським правителем Володимиром Путіним, Кремль навряд чи погодиться на умови, які можна сприйняти як поразку.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп 14 липня встановив 50-денний термін для Росії, щоб домовитися щодо війни в Україні. Так він дав зрозуміти, що готовий до переговорів, але після завершення цього періоду перейде до жорсткіших дій.