Россия ослушается Трампа? Политолог объяснил, почему перемирия не стоит ждать

Мирное соглашение стало бы имиджевым проигрышем Путина

Надежды на скорейшее прекращение огня в Украине могут оказаться напрасными — по крайней мере, в ближайшие недели. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о готовности "договориться" с президентом РФ Владимиром Путиным за 24 часа, Кремль вряд ли согласится на условия, которые будут выглядеть как поражение.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил политолог Владимир Фесенко. Он уверяет: инициатива Трампа — не более, чем попытка создать политическое давление, а реальные договоренности, если и состоятся, то будут значительно позже.

"Я абсолютно убежден, что с очень высокой вероятностью никаких договоренностей о прекращении огня в те 50 дней не будет. Россия на это не согласится", — говорит эксперт.

Фесенко объясняет: в Кремле не пойдут на шаги, которые можно трактовать как жест слабости. Мирное соглашение, достигнутое сразу после заявлений американского лидера, стало бы имиджевым проигрышем Путина, чего тот любой ценой попытается избежать.

"Это будет выглядеть как победа Трампа и поражение Путина, как проект слабости со стороны Путина. Он так действовать не будет", — добавляет собеседник.

Фесенко уверен, что на текущем этапе главным инструментом влияния на РФ остаются масштабные поставки вооружения для Украины. Конкретно оружие может поменять ход войны и вынудить Москву пересмотреть свою позицию.

Политолог также считает, что настоящее давление на Россию начнется по истечении "50 дней Трампа". Если Путин не пойдет на уступки, следующий шаг – санкции. И хотя, по мнению эксперта, Трамп вряд ли рискнет ударить по Китаю или Индии пошлинами, определенное ужесточение санкций возможно.

Среди вариантов давления: ограничение "теневого флота" России, давление на банки, целевые санкции и совместная работа с европейскими партнерами по снижению цен на нефть.

Фесенко убежден, что Кремль начнет договариваться только тогда, когда окончательно потеряет иллюзии относительно военной победы. А пока Россия продолжает наступательные действия и массированные воздушные атаки, никаких серьезных переговоров ожидать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп 14 июля установил 50-дневный срок для России, чтобы договориться о войне в Украине. Таким образом он дал понять, что готов к переговорам, но по завершении этого периода перейдет к более жестким действиям.