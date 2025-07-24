Він як шкідливий кіт: чому Трамп не буде говорити з Путіним на рівних

За Путіна має поручитися Сі Цзіньпін

Президент США Дональд Трамп, який поставив Росії ультиматум, не говоритиме з Путіним на рівних, доки не домовиться з Китаєм, щоб той відповідав за поведінку кремлівського диктатора. Причина в тому, що Росія – регіональна держава, вона не входить у вищу лігу світової політики.

Здатність Путіна напасти на Україну чи інші країни не впливає на його вагу у світі. Такою думкою в інтерв’ю "Телеграфу" поділився доктор наук, професор і проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський.

"Путін не знаходиться у вищій лізі світової політики. Він це повинен розуміти. Він регіональний гравець. Колись я в одного свого знайомого дипломата запитував: "Слухайте, а яке місце арабської мови?" А він мені каже: "Ви повинні зрозуміти, що арабська мова така ж сама, як і російська, вона регіональна. І в цьому випадку політика Російської Федерації регіональна", – сказав він.

За словами Ягодзінського, росіяни можуть напасти на Україну, Литву та Грузію. Вони можуть ще щось зробити, але як шкідливий кіт. Це не надає світової ваги Путіну. Він намагається цю вагу здобути, але її немає.

"Це означає, що Трамп не буде паритетно говорити з Путіним до того моменту, поки він не домовиться з паритетними гравцями, які можуть відповідати за поведінку Путіна. Тепер хто цей гравець? Це Китай. Ми повинні усвідомлювати просту річ, що перемовини між Україною, Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки можуть бути лише тоді, коли Штати з Китаєм домовляться про принципові речі", – резюмував Ягодзінський.

Раніше в Білому дому заявили, що президент США Дональд Трамп хоче залишити за собою усі рішення щодо запровадження санкцій проти Росії. Він не збирається відмовлятися від цієї вимоги, оскільки "це його право".