Франция усилит давление на Россию: Макрон дал обещание Зеленскому

Макрон заявил, что Европа будет вовлечена в мирный процесс в Украине

Франция продолжит оказание военной помощи Украине. В то же время Париж значительно усилит давление на Россию, чтобы заставить российский режим прекратить войну в Украине и пойти на мирное соглашение.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон заявил, что Европа будет вовлечена в мирный процесс в Украине.

"Я подтвердил поддержку Франции: мы будем продолжать усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам, которые приведут к крепкому и длительному миру при полном привлечении Европы", — написал он.

Макрон добавил, что оба лидера обсудили ситуацию с антикоррупционными органами, укрепление сотрудничества между Украиной и Францией, а также евроинтеграционные вопросы. Франция видит Украину в составе Евросоюза.

"Мы разделяем убеждение, что сегодня Украина также отличается от России тем, что несмотря на войну, она остается живой демократией – и что она полна решимости продолжать движение вперед на своем европейском пути", — резюмировал президент Франции.

Напомним , недавно Макрон объявил о намерении Парижа и Лондона существенно (CJEF), доведя их численность до 50 тысяч человек.

Напомним, недавно Макрон объявил о намерении Парижа и Лондона существенно усилить совместные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), доведя их численность до 50 тысяч человек. Эти силы, по словам французского лидера, могут приобщиться к поддержке режима прекращения огня в Украине, когда таковой будет установлен.

Отметим, что, несмотря на все заявления Макрона, Франция не присоединится к европейской инициативе по покупке американского вооружения для Украины. Париж продолжает настаивать на развитии собственной военной промышленности вместо американского финансирования. С одной стороны это может ударить по планам Европы покупать оружие в США для Украины. С другой стороны, Киев может даже выиграть от позиции Макрона.