Показал Белому дому независимость? Аналитик логично объяснил звонок Макрона Путину

Три года лидер Франции не разговаривал с кремлевским диктатором

Первый за последние три года телефонный звонок Эммануэля Макрона Владимиру Путину о прекращении войны в Украине нужен был не столько Киеву, сколько самому Парижу. Ведь президент Франции хочет показать себя человеком, причастным к принятию решений, в том числе по урегулированию войны в Украине.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал военный аналитик, политический эксперт Дмитрий Снегирев. Он объяснил, что речь идет о региональном лидерстве как самого Макрона, так и Франции.

По его мнению, любые усилия французского лидера помочь Силам обороны Украины и военно-политической деятельности Украины для сдерживания российской агрессии следует приветствовать. Однако есть сомнения в эффективности разговоров Макрона с российским диктатором.

— Напомню события 2022 года. В преддверии вторжения РФ с территории Республики Беларусь состоялся телефонный разговор Макрона с Путиным по поводу российских войск на территории Беларуси на момент военных учений. И французский лидер требовал от российского "коллеги" объяснения присутствия подразделений российской армии на территории РБ и возможных вариантов (речь о вторжении с территории этой страны в Украину).

И что мы видели? Путин заверил Макрона, что все будет нормально — выведут военные подразделения. Они остаются там на время, а затем, согласно международной договоренности, РФ будет обязана вывести военные подразделения. "Вывели" на территорию Украины, — напомнил военный аналитик

По его словам, украинское военно-политическое руководство было дезориентировано подобными заявлениями на уровне первых должностных лиц наших стратегических партнеров, что в ходе телефонного разговора российский диктатор заверил, что нападения на Украину не будет.

— И тут у меня возникают ощущения дежавю. Напомнить уважаемому президенту Франции сценарий февраля 2022 года с телефонными разговорами? Скорее всего, европейские партнеры пытаются показать, что решение вопросов по Украине зависит не только от позиции Белого дома. Это единственное логичное объяснение этого телефонного разговора. Других объяснений абсолютно никаких.

Французский лидер пытается дистанцироваться от американской политики, показать субъектность французской стороны и себя как лидера страны — регионального лидера, — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, "Телеграф" писал, что политолог Николай Давыдюк предположил: своим звонком Путину Макрон проверил "температуру в палате".