"Пить кофе во Львове?" Макрон снова заговорил об иностранных войсках в Украине, реально ли это

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении Парижа и Лондона существенно усилить совместные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), доведя их численность до 50 тысяч человек. Эти силы, по словам французского лидера, могут приобщиться к поддержке режима прекращения огня в Украине, когда таковой будет установлен.

Об этом решении он объявил 10 июля во время совместной пресс-конференции Макрона с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на британской военной базе Нортвуд.

По словам Макрона, нынешний формат CJEF, который функционирует на уровне бригады, будет масштабирован до уровня армейского корпуса. Новый формат позволит быстро мобилизовать до 50 тысяч военных, способных действовать в крупномасштабном конфликте. европейского военного крыла Североатлантического союза.

Президент Франции и Украины. Фото: Facebook Emmanuel Macron

Макрон подчеркнул, что CJEF будет превращен в "жесткое ядро", вокруг которого могут объединяться другие европейские партнеры. Это, по его словам, предоставит "доверие и устойчивость европейскому столбу НАТО на оперативном уровне", а также будет способствовать реализации концепции стратегической автономии ЕС в сфере безопасности.

Елисейский дворец уточнил, что CJEF, получающий новое название — Франко-британские объединенные силы, будет играть ключевую роль в организации "Коалиции желающих" . К ней уже присоединились около тридцати стран, которые могут привлечь свои контингенты для гарантирования прекращения огня в Украине после его достижения.

Во Франции объяснили, что CJEF может стать базовой структурой для планирования развертывания миротворческих или стабилизационных сил, которые будут выполнять функцию сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России. Цель – не только обеспечение выполнения договоренностей о прекращении огня, но поддержка послевоенной безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, эта инициатива рассматривается как важный сигнал партнерства и военно-политического единства между двумя ключевыми странами Европы — Францией и Великобританией — в период, когда европейская архитектура безопасности претерпевает трансформационные вызовы после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Коалиция желающих" также собралась.

В четверг, 10 июля, состоялся виртуальный саммит лидеров стран-участниц "коалиции желающих", оказывающих поддержку Украине в противодействии российской агрессии. В мероприятии приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также впервые представители Соединенных Штатов, в частности спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог и сенатор Линдси Грэм.

По итогам саммита, о которых сообщает The Guardian, лидеры объявили о создании многонационального оперативного штаба, который на первом этапе будет базироваться в Париже, а через 12 месяцев он будет передислочен в Лондон. Это решение призвано укрепить координацию усилий в рамках коалиции и повысить эффективность реагирования на угрозы.

Участники встречи также очертили дальнейшие приоритеты в рамках поддержки Украины. Среди них – восстановление и трансформация украинских сухопутных войск в случае стабилизации ситуации, усиления контроля над воздушным пространством страны с помощью самолетов стран-участниц, а также обеспечения безопасности в Черном море. В заявлении, цитируемом британским изданием, отмечается, что коалиция сосредоточит усилия на "немедленной обороне Украины" в условиях продолжения российских атак на критическую инфраструктуру и гражданское население.

Отдельно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении "усилить поддержку Украины уже в ближайшие дни и недели", в частности, передачу вооружения и введение новых санкций против РФ.

"Мы должны обеспечить, чтобы Вооруженные силы Украины получили все необходимое для защиты своей суверенной территории", — подчеркнул он.

"Вопросов больше, чем ответов"

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в комментарии "Телеграфу" выразил скептицизм по поводу объявленных намерений Франции и Великобритании развернуть до 50 тысяч военнослужащих. По его словам, сейчас нет никакого понимания относительно деталей этого развертывания. Он отмечает, что непонятно, куда именно должны прибыть эти силы — в какие области Украины, с какой задачей и каким функционалом.

Иван Ступак

"Если эти 50 тысяч приедут — в какой регион? Это будет Закарпатье, Львов, или, возможно, Харьковщина? Что они будут делать? Ходить пить кофе на площади Рынок, а вечером на стриптиз? Такие себе воины. Отправят ли их на линию фронта? Нет, этого точно не будет. Макрон не захочет втягиваться в войну напрямую — никто во Франции не хочет получить гробы в Лионе или Марселе", — отметил Ступак, уверенный в том, что политические риски для Парижа слишком высоки, чтобы речь шла о непосредственном участии французских наземных войск в боевых действиях.

В то же время эксперт признает: если бы речь шла о другой форме привлечения, например, о патрулировании украинского неба пилотами союзников, это действительно стало бы ощутимой помощью. По его словам, "пилоты, патрулирующие воздушное пространство над западной Украиной и сбивающие враждебные цели", могли бы принести больше пользы, чем "Коалиция желающих" или любые наземные войска.

Кроме того, Ступак затронул важный вопрос ответственности союзников в случае жертв среди их военных:

"А что будет, если российская ракета убьет сотню французских солдат, скажем, в Ровенской области? Что делать? Начинать войну с Россией или отправлять новую сотню? Это будет такое, знаете ли, унижение. Или отправить две сотни и сказать – так даже больше стало?", – задал он ряд вопросов. По мнению Ступака, отсутствие четкого ответа на этот вопрос лишь подчеркивает неготовность и слабую продуманность озвученной инициативы.

Идея формирования "сил сдерживания" не нова – президент Франции Эммануэль Макрон озвучил ее еще в марте 2025 года после саммита "Коалиции желающих". Тогда речь шла о создании многонационального контингента, который после потенциального перемирия должен размещаться в определенных стратегических районах Украины с целью предотвращения новой российской агрессии. Впрочем, через полгода после того заявления дальше разговоров дело не зашло, а ряд европейских стран заявил, что приобщаться к этой инициативе не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые с мая 2022 года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе контакта стороны обсудили вопросы, связанные с войной в Украине и развитием ситуации на Ближнем Востоке.