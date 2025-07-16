Франция оставила Украину без американского оружия? Почему Париж отказался от инициативы Германии и США

Телеграф расскажет, почему Франция и другие союзники отказались платить Трампу за Patriot.

Франция не присоединится к европейской инициативе по покупке американского вооружения для Украины. Париж продолжает настаивать на развитии собственной военной промышленности вместо американского финансирования.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух французских чиновников. Известно, что президент Эммануэль Макрон давно отстаивает позицию по созданию европейцами собственной оборонной промышленной базы .

Кто сказал "да" американскому оружию для Украины

Новый план, предложенный по инициативе Германии, предусматривает закупку европейскими странами американского оружия для ВСУ. Это дает действующему президенту США Дональду Трампу политическое прикрытие и позволяет избежать прямой конфронтации с изоляционистским крылом MAGA-движения (MAGA — это политическое движение, возникшее в США во время первой президентской кампании Дональда Трампа 2016 года. Ключевая идея — " Make America Great" объединило многих поклонников Трампа).

Поддержку инициативы подтвердили:

Германия Норвегия Дания Нидерланды Швеция Великобритания Канада Финляндия

В министерстве обороны Финляндии отметили, что ожидают детали для принятия конкретных решений.

Некоторые союзники отказали в закупке американского оружия для Украины

Кроме Франции, неожиданно от покупки американских "Петриотов" для Украины отказалась и Италия. Об этом утверждает итальянское издание La Stampa. Газета пишет, что основная причина – отсутствие денег. В то же время, Италия будет продолжать плановые закупки и будет способствовать логистике для Киева.

Италия не будет закупать американское оружие для ВСУ — скриншот

Венгрия отказалась участвовать в совместных финансированиях американского оружия для Украины. Будапешт не будет предоставлять ни денег, ни вооружения, и это было вполне ожидаемо, учитывая позицию страны и ее дружбу с Россией.

У Чехии, похоже, тоже закончились деньги, ведь страна также не будет участвовать в закупке американского вооружения для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиал. "Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например, по инициативе боеприпасов. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту", — сказал Фиала.

Какие страны поддержали/отказались финансировать поставки американского оружия для Украины

Как Мерц убедил Трампа

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд переговоров с союзниками и убедил Трампа разрешить закупку американского вооружения силами европейских стран. Официально новую инициативу поздравил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который поблагодарил Трампа за "сильное лидерство".

После того как поздно вечером 11 июля Трамп увидел кадры российских авиаударов по украинским городам, он позвонил Мерцу. Американский президент выразил разочарование по поводу нападения главы РФ на Украину и предложил продать не две, а пять систем Patriot. Германия, вероятно, отправит Украине две системы Patriot и закажет в США новые на сумму около 2 миллиардов долларов.

Вообще, Мерцу легче договориться с Трампом, чем это было для других немецких лидеров. Также в отличие от Макрона и других европейских лидеров, он действительно может подкрепить свои слова деньгами, и это очень нравится президенту США, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в сфере обороны Нико Ланге. Он также сказал, что Мерц скорее находит общий язык с Трампом еще и потому, что также, как и американский лидер, сделал состояние в частном секторе, и даже имеет свой самолет.

Почему Patriot критически важны для Украины

Система Patriot

Россия обстреливает Украину баллистическими ракетами, которые могут сбивать только определенные системы ПВО, таких как Patriot. Одним из главных запросов Киева именно системы ПВО Patriot. По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже достигнуты договоренности между США, Германией и Норвегией о новых поставках.

Впрочем, идея производства собственных систем ПВО по Европе не нова, и ее не так просто пропагандирует Макрон, отказываясь от закупки американского оружия. О том, что Европа должна нарастить объемы производства боеприпасов и в целом укрепить оборонку, говорят и политики, и независимые эксперты.

В частности, бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Иван Ступак в комментарии Телеграфу подчеркнул: "Европейцы должны делать свои аналоги Patriot, чтобы они могли сбивать баллистические ракеты, потому что европейские системы сбивают только крылатые ракеты, а до баллистики дотянуться не могут".

В мире насчитывается около 250 комплексов Patriot. Если поделить общий годовой объем производства, выходит где-то по две ракеты на один комплекс в год. Причина дефицита – ограниченные темпы производства и чрезмерная нагрузка на систему.

Комментируя заявление Трампа о передаче 10 ракет для Patriot Киеву, он сказал: "Это курам на смех. Если по две ракеты идут на один запуск, то это всего пять пусков. И все. Но, к сожалению, других вариантов у нас нет", — подчеркнул Иван Ступак.

Франция разрабатывает свою альтернативу

SAMP/T NG

В настоящее время во Франции и Италии продолжается разработка комплекса SАMP/T NG нового поколения. Туда должны интегрировать новую ракету, ее уже успешно опробовали. Предполагается, что эта ракета сможет сбивать "Кинжалы", равно как это делает Patriot.

Французское правительство также пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджет и сдержать свой "впечатляющий", как его называют в СМИ, дефицит. Но, учитывая ограниченные производственные мощности Европы, правительство Мерца считает, что покупка американского оружия — один из немногих способов быстро предоставить Украине необходимое оружие.

Напомним, "Телеграф" писал, как мы можем запускать Tomahawk и какое оружие Трамп может дать еще быстрее