"Не прошел тест на украинизацию". Макрон оконфузился с российским треком на саммите G7 (видео)

Россияне пришли в комментарии и начали хейтить президента Франции

Саммит G7 проходил в Канаде. Президент Франции Эммануэль Макрон разместил видео, где идет вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, ролик сопровождается российским треком "Капибара".

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram. Это произошло тогда, когда лидеры и представители других стран делали общее фото.

На кадрах политики идут один за другим на саммит G7 в Канаде. Трек "Капибара", под который совершаются действия, посвященный грызуну, популярному у молодежи, был создан российским исполнителем и стал широко известен даже за пределами РФ.

Трек создан исполнителем Сто-Личным Она-Насом, настоящим именем которого является Алексей Плужников. Трек очень популярен в мире, пользователи из разных уголков планеты записывают под него звук. Популярен этот трек был и в Украине.

Похоже, Макрон не знал этого момента и использовал трек для больших охватов и просмотров.

В комментариях под постом набежали "добрые россияне" и уже захейтили президента Франции и написали, что трек русский. Они ставили смайлики с русскими флагами, но пользователи остроумно пошутили.

Недавно "Телеграф" писал, что Макрон с женой устроили разборки на публике. Президент Франции даже получил по лицу. В сети даже создавали мемы и смеялись над этой ситуацией — посмотрите это в подборке "Телеграфа" по ссылке.